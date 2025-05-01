Пресс-секретарь диктатора рф путина дмитрий песков призвал россиян гордиться российскими профессиональными журналистами и военными корреспондентами, которые отстаивают рф в информационной войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые", песков заявил, что в россии много "славных специалистов, которые знают и умеют это делать".

володя соловьев, маргарита симоньян - этот список можно долго продолжать. Наши военкоры. Их надо называть по именам, давайте ими гордиться – сказал пресс-секретарь путина.

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По его словам, сегодня пропаганда "в хорошем и плохом смысле этого слова" "звучит из каждого утюга", но россия должна ее использовать, поскольку "этот подход" в условиях войны применяет и Украина. При этом Песков назвал пропаганду "страшным оружием".

Это используют и наши оппоненты, это использует тот же киевский режим - но это также должны использовать и мы - пояснил спикер.

Он также упомянул работу пропагандистов во время "великой отечественной войны", в частности авторов фильмов, которые показывали на фронте.

"Именно после того, как пересмотрели эти фильмы, солдаты шли в атаку. Они чувствовали гордость за свою страну", - резюмировал песков.

Напомним

На фоне экономических неурядиц рф стремительно нарастила финансирование пропаганды. Так, государственный пропагандистский канал RT потратил в 2024 году рекордных 31,7 млрд рублей, или 384 млн долларов США. На 2025-й запланировано вдвое больше финансирования.

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