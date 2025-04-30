рф торік витратила рекордну суму на міжнародну пропаганду, попри економічні труднощі
Київ • УНН
У 2024 році Russia Today витратив 31,7 млрд рублів на пропаганду, незважаючи на економічні проблеми. Після заборони в ЄС і США канал нарощує аудиторію в арабських країнах.
російський телеканал Russia Today (RT) у 2024 році витратив на поширення кремлівської пропаганди 31,7 млрд рублів, або 384 млн доларів США. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО в Telegram, пише УНН.
Деталі
На тлі економічних негараздів рф стрімко наростила фінансування пропаганди. Так, державний пропагандистський канал RT витратив у 2024 році рекордних 31,7 млрд рублів, або 384 млн доларів США. На 2025-й заплановано удвічі більше фінансування.
При цьому, після заборони мовлення RT у країнах Європи та США канал нарощує аудиторію в арабських країнах. Для цього було створено арабську версію RT та збільшено штат співробітників. Раніше Центр повідомляв про медійні курси від RT для країн Глобального Півдня, які рф використовує для формування мережі лояльних кремлю іноземних журналістів
У ЦПД РНБО зазначили, що росія використовує пропаганду як ключовий інструмент зовнішньої політики, прагнучи посилити свій вплив у країнах Глобального Півдня та легітимізувати агресію проти України. На це з державного бюджету виділяються колосальні кошти, покликані підтримувати образ рф як великої геополітичної сили.
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