российский телеканал Russia Today (RT) в 2024 году потратил на распространение кремлевской пропаганды 31,7 млрд рублей, или 384 млн долларов США. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram, пишет УНН.

На фоне экономических неурядиц рф стремительно нарастила финансирование пропаганды. Так, государственный пропагандистский канал RT потратил в 2024 году рекордных 31,7 млрд рублей, или 384 млн долларов США. На 2025-й запланировано вдвое больше финансирования.

При этом, после запрета вещания RT в странах Европы и США канал наращивает аудиторию в арабских странах. Для этого была создана арабская версия RT и увеличен штат сотрудников. Ранее Центр сообщал о медийных курсах от RT для стран Глобального Юга, которые рф использует для формирования сети лояльных кремлю иностранных журналистов