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рф в прошлом году потратила рекордную сумму на международную пропаганду, несмотря на экономические трудности

Киев • УНН

 • 2836 просмотра

В 2024 году Russia Today потратил 31,7 млрд рублей на пропаганду, несмотря на экономические проблемы. После запрета в ЕС и США канал наращивает аудиторию в арабских странах.

рф в прошлом году потратила рекордную сумму на международную пропаганду, несмотря на экономические трудности

российский телеканал Russia Today (RT) в 2024 году потратил на распространение кремлевской пропаганды 31,7 млрд рублей, или 384 млн долларов США. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram, пишет УНН.

Детали

На фоне экономических неурядиц рф стремительно нарастила финансирование пропаганды. Так, государственный пропагандистский канал RT потратил в 2024 году рекордных 31,7 млрд рублей, или 384 млн долларов США. На 2025-й запланировано вдвое больше финансирования.

При этом, после запрета вещания RT в странах Европы и США канал наращивает аудиторию в арабских странах. Для этого была создана арабская версия RT и увеличен штат сотрудников. Ранее Центр сообщал о медийных курсах от RT для стран Глобального Юга, которые рф использует для формирования сети лояльных кремлю иностранных журналистов

- говорится в сообщении.

В ЦПД СНБО отметили, что россия использует пропаганду как ключевой инструмент внешней политики, стремясь усилить свое влияние в странах Глобального Юга и легитимизировать агрессию против Украины. На это из государственного бюджета выделяются колоссальные средства, призванные поддерживать образ рф как великой геополитической силы.

Хакеры из рф атаковали лекцию МКУ об опровержении мифов российской пропаганды08.04.25, 13:36 • 8022 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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