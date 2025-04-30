рф в прошлом году потратила рекордную сумму на международную пропаганду, несмотря на экономические трудности
Киев • УНН
В 2024 году Russia Today потратил 31,7 млрд рублей на пропаганду, несмотря на экономические проблемы. После запрета в ЕС и США канал наращивает аудиторию в арабских странах.
российский телеканал Russia Today (RT) в 2024 году потратил на распространение кремлевской пропаганды 31,7 млрд рублей, или 384 млн долларов США. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram, пишет УНН.
Детали
На фоне экономических неурядиц рф стремительно нарастила финансирование пропаганды. Так, государственный пропагандистский канал RT потратил в 2024 году рекордных 31,7 млрд рублей, или 384 млн долларов США. На 2025-й запланировано вдвое больше финансирования.
При этом, после запрета вещания RT в странах Европы и США канал наращивает аудиторию в арабских странах. Для этого была создана арабская версия RT и увеличен штат сотрудников. Ранее Центр сообщал о медийных курсах от RT для стран Глобального Юга, которые рф использует для формирования сети лояльных кремлю иностранных журналистов
В ЦПД СНБО отметили, что россия использует пропаганду как ключевой инструмент внешней политики, стремясь усилить свое влияние в странах Глобального Юга и легитимизировать агрессию против Украины. На это из государственного бюджета выделяются колоссальные средства, призванные поддерживать образ рф как великой геополитической силы.
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