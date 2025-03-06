москва отреагировала на заявления Макрона: песков назвал выступление "чрезвычайно конфронтационным", лавров расценил как "угрозу"
Киев • УНН
Песков назвал выступление президента Франции "чрезвычайно конфронтационным". Лавров расценил слова Макрона как угрозу в адрес России.
В кремле назвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона "чрезвычайно конфронтационным" по отношению к россии. Соответствующее заявление пресс-секретаря кремля дмитрия пескова цитируют российские СМИ, пишет УНН.
Детали
"Мы имеем выступление президента Франции очень конфронтационное по отношению к россии. И мы читаем слова президента Франции о том, что он имеет в виду разместить контингент в Украине после прекращения огня. Это им сказано. Фактически речь идет о конфронтационном размещении какого-то контингента. Может ли россия на это согласиться? Можно повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него. Потому что ответ абсолютно очевиден", - сказал песков.
песков добавил, что "выступление действительно чрезвычайно конфронтационное". "Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, продолжении войны", - заявил песков.
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Тем временем глава мид рф сергей лавров, которого цитируют российские СМИ, также отреагировал на выступление Макрона: "Конечно, это угроза в адрес россии. Если нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против россии, это, конечно, угроза".
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Также лавров заявил, что "господин макрон периодически заявляет так гордо, что он позвонит путину обязательно, поговорит с ним. У него такие возможности есть. Никто, как говорят, не запрещает. Напротив, президент постоянно подчеркивает свою открытость контактам со всеми своими коллегами".
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