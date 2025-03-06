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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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москва отреагировала на заявления Макрона: песков назвал выступление "чрезвычайно конфронтационным", лавров расценил как "угрозу"

Киев • УНН

 • 15679 просмотра

Песков назвал выступление президента Франции "чрезвычайно конфронтационным". Лавров расценил слова Макрона как угрозу в адрес России.

москва отреагировала на заявления Макрона: песков назвал выступление "чрезвычайно конфронтационным", лавров расценил как "угрозу"

В кремле назвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона "чрезвычайно конфронтационным" по отношению к россии. Соответствующее заявление пресс-секретаря кремля дмитрия пескова цитируют российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"Мы имеем выступление президента Франции очень конфронтационное по отношению к россии. И мы читаем слова президента Франции о том, что он имеет в виду разместить контингент в Украине после прекращения огня. Это им сказано. Фактически речь идет о конфронтационном размещении какого-то контингента. Может ли россия на это согласиться? Можно повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него. Потому что ответ абсолютно очевиден", - сказал песков.

песков добавил, что "выступление действительно чрезвычайно конфронтационное". "Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, продолжении войны", - заявил песков.

Макрон поддержал размещение европейских войск в Украине05.03.25, 22:04 • 15876 просмотров

Тем временем глава мид рф сергей лавров, которого цитируют российские СМИ, также отреагировал на выступление Макрона: "Конечно, это угроза в адрес россии. Если нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против россии, это, конечно, угроза".

Макрон готов обсуждать европейское ядерное сдерживание01.03.25, 00:46 • 33638 просмотров

Также лавров заявил, что "господин макрон периодически заявляет так гордо, что он позвонит путину обязательно, поговорит с ним. У него такие возможности есть. Никто, как говорят, не запрещает. Напротив, президент постоянно подчеркивает свою открытость контактам со всеми своими коллегами".

Макрон: мир не может быть достигнут ни за какую цену и под российским диктатом05.03.25, 22:01 • 15865 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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