москва відреагувала на заяви Макрона: пєсков назвав виступ "надзвичайно конфронтаційним", лавров розцінив як "загрозу"

У кремлі назвали виступ президента Франції Еммануеля Макрона "надзвичайно конфронтаційним" стосовно росії. Відповідну заяву речника кремля дмитра пєскова цитують росЗМІ, пише УНН.

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"Ми маємо виступ президента Франції дуже конфронтаційний стосовно росії. І ми читаємо слова президента Франції про те, що він має на увазі розмістити контингент в Україні після припинення вогню. Це ним сказано. Фактично йдеться про конфронтаційне розміщення якогось контингенту. Чи може росія на це погодитись? Можна повісити у повітрі це питання, не відповідаючи прямо на нього. Тому що відповідь абсолютно очевидна", - сказав пєсков.

пєсков додав, що "виступ справді надзвичайно конфронтаційний". "Навряд чи його можна сприймати як виступ глави держави, який думає про мир. Скоріше з того, що сказано, можна зробити висновок, що Франція більше думає про війну, продовження війни", - заявив пєсков.

Макрон підтримав розміщення європейських військ в Україні

Тим часом очільник мзс рф сергій лавров, якого цитують росЗМІ, також відреагував на виступ Макрон: "звісно, ​​це загроза на адресу росії. Якщо нас вважає загрозою, збирає зустріч начальників генеральних штабів європейських країн та Британії, каже, що необхідно використовувати ядерну зброю, готуватися до використання ядерної зброї проти росії, це, звичайно, загроза".

Макрон готовий обговорювати європейське ядерне стримування

Також лавров заявив, що "пан Макрон періодично заявляє так гордо, що він зателефонує путіну обов'язково, поговорить з ним. У нього такі можливості є. Ніхто, як кажуть, не забороняє. Навпаки, президент постійно підкреслює свою відкритість контактам із усіма своїми колегами".

Макрон: мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну і під російським диктатом

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон сказав у телевізійному зверненні до нації в середу, 5 березня, що ініціював дебати про поширення його країною "ядерної парасольки" на партнерів у Європі. "Я вирішив розпочати стратегічні дебати про захист наших союзників на європейському континенті за допомогою нашого ядерного стримування", - цитує його французька інформаційна агенція AFP.

Макрон додав, що будь-яке рішення про застосування ядерної зброї залишатиметься за президентом Франції.

Президент Франції анонсував, що наступного тижня проведе в Парижі зустріч командувачів армій європейських країн. "Я знаю, що ви небезпідставно стурбовані поточними подіями, які руйнують світовий порядок. росія стала загрозою для Франції та Європи", - заявив він, додавши, що "спостерігати і нічого не робити було би божевіллям".

Макрон зазначив, що хоче вірити в те, що США "залишаться на нашому боці", але додав, що Європа має бути готовою, якщо це буде не так.

Він наголосив, що в будь-якому випадку Франція витрачатиме більше коштів на оборону та запевнив, що продовжуватиме допомагати Україні.

Президент Франції вкотре зазначив, що європейські війська можуть бути направлені в Україну, якщо буде підписана мирна угода, яка гарантуватиме, що росія більше не вторгнеться.

"Вони не підуть воювати сьогодні, вони не підуть воювати на фронті, але вони будуть там, коли мирна угода буде підписана, щоб гарантувати її повне дотримання", - сказав він, додавши, що під час зустрічі з командувачами європейських армій наступного тижня буде обговорюватися, як підтримати Україну після укладення мирної угоди.