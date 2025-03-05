Макрон: мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну і під російським диктатом

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну і під російським диктатом, та не може бути капітуляцією України, передає УНН.

Мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну і під російським диктатом і не може бути капітуляцією України, не може стати руйнацією України, і ми не можемо прийняти у вигляді миру перемир’я, яке буде нестабільним. Ми не можемо забувати у 2014 росія вторглася на територію України, і ми тоді підписали Мінські угоди, які росія порушила. Їх порушила саме росія, вони не змогли дотриматися своїх зобов’язань. Сьогодні ми більше не можемо вірити росії на слово. Україна має право на безпеку, і на мир - сказав Макрон.

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Україна готує домовленості, щоб збільшити українське виробництво зброї і це передусім дронів.