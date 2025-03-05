Україна готує домовленості, щоб збільшити виробництво зброї - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський анонсував збільшення українського виробництва зброї, передусім дронів. Головком доповів про забезпечення бригад та відзначив успіхи військових на Донеччині та Курщині.
Україна готує домовленості, щоб збільшити українське виробництво зброї і це передусім дронів.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Внутрішнє виробництво – незмінний пріоритет. Ми готуємо домовленості, щоб збільшити наше українське виробництво зброї і це передусім дрони для нашого фронту, для того, щоб берегти життя наших воїнів
Окрім того, він повідомив , що йому доповів Головком Олександр Сирський.
Фронт, Курськ, наші позиції, наші дії. Бригади забезпечені всім необхідним. Я дякую нашим воїнам: стійкість армії – це впевненість усього народу і, звісно, – це впевненість нашої дипломатії. Особливо відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий батальйон – дякую за вашу рішучість, хлопці. Також – 225-й штурмовий полк і 71-шу окрему єгерську бригаду за дії на Донеччині – Новопавлівський напрямок. І також – наші воїни Сил спеціальних операцій за дії саме на Курщині
Доповнення
Україна збільшила виробництво дронів у 10 разів та виділяє ще майже 8 млрд на закупівлю. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна виробляє власну артилерію й протягом цього року буде спроможна забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом.