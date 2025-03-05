Україна готує домовленості, щоб збільшити виробництво зброї - Зеленський

Україна готує домовленості, щоб збільшити українське виробництво зброї і це передусім дронів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Внутрішнє виробництво – незмінний пріоритет. Ми готуємо домовленості, щоб збільшити наше українське виробництво зброї і це передусім дрони для нашого фронту, для того, щоб берегти життя наших воїнів

Окрім того, він повідомив , що йому доповів Головком Олександр Сирський.

Фронт, Курськ, наші позиції, наші дії. Бригади забезпечені всім необхідним. Я дякую нашим воїнам: стійкість армії – це впевненість усього народу і, звісно, – це впевненість нашої дипломатії. Особливо відзначу сьогодні 425-й окремий штурмовий батальйон – дякую за вашу рішучість, хлопці. Також – 225-й штурмовий полк і 71-шу окрему єгерську бригаду за дії на Донеччині – Новопавлівський напрямок. І також – наші воїни Сил спеціальних операцій за дії саме на Курщині