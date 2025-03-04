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Україна протягом цього року буде спроможна забезпечити 100% потреби в артилерії - Шмигаль

Київ • УНН

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Україна цього року планує забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом та виготовити понад 2,5 млн дронів. За три роки оборонно-промисловий комплекс зріс до $35 млрд.

Україна протягом цього року буде спроможна забезпечити 100% потреби в артилерії - Шмигаль

Україна виробляє власну артилерію й протягом цього року буде спроможна забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, пише УНН.

Ми цього року плануємо наростити виробництво зброї до 50% від потреби. Сьогодні Україна виробляє всі види дронів для власного використання й можемо забезпечувати фактично майже всю потребу в дронах: в морських, повітряних, наземних. Сьогодні Україна виробляє власну артилерію й протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом 

- розповів Шмигаль.

За його словами, Україна розпочала та активно нарощує виробництво артилерійських боєприпасів й цього року буде спроможна забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 155 калібру, 105 калібру, 122 калібру.

Ці боєприпаси виготовляються в Україні. Виробництво мін для мінометів 80-го та 120 калібрів - надзвичайно високий відсоток. Майже повна потреба може забезпечуватися українським виробництвом 

- повідомив Шмигаль.

Крім того, за словами Шмигаля, йде робота над розвитком "данської моделі", яка передбачає спрямування фінансових ресурсів союзників безпосередньо в український ОПК. За 2024 рік за зазначеним механізмом було залучено майже 1 млрд доларів.

Також Шмигаль повідомив, що за три роки повністю побудовано інфраструктуру створення дронів і сьогодні наша держава виробляє найбільше в світі військових дронів усіх типів.

"Минулого року було виготовлено понад 1 млн дронів, цього року планується виготовити понад 2,5 млн безпілотників. Над цим працюють понад 500 компаній", - зазначив прем’єр.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що за останні три роки Україна суттєво зміцнила свій оборонно-промисловий комплекс. Сьогодні спроможності оборонної індустрії зросли до $35 мільярдів, а обсяг виробництва продукції в Україні збільшився в кілька разів.

У лютому 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), з яких понад 90% – розробки українських підприємств.

Шмигаль заявляв, що у разі припинення підтримки з боку ЄС та США, єдиний план України - це перемогти та вижити.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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