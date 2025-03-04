"План Б" ми не розглядаємо, лише перемога: Шмигаль про дії України у разі припинення допомоги партнерів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України заявив, що "план Б" не розглядається, єдиний варіант - перемога та виживання. У разі припинення підтримки з боку ЄС та США Україна продовжить боротьбу за перемогу.
У разі припинення підтримки з боку ЄС та США, єдиний план України — це перемогти та вижити. Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
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На питання про те, де Україна братиме гроші у випадку припинення підтримки партнерів, Шмигаль наголосив, що єдиним планом нашої держави є перемога.
У нас з вами один план — перемагати і виживати. Іншого плану не може бути, лише "план А" — боротися до перемоги України. Ось це наш план і ми працюємо згідно цього плану. Ми стикаємося з різними викликами уже протягом цих трьох років. І різні були ситуації і надзвичайно складні і легші, але кожен раз ми ці виклики долаємо, бо в нас немає вибору
"Ми або будемо їх долати, проходити, захищати свою державу, битися з ворогом і переможемо, або "план Б" будемо писати вже не ми. Тобто я "план Б" не розглядаю. В нас "план А" - це наша перемога",— додав премʼєр-міністр.
Нагадаємо
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк окреслив три ключові пункти після повідомлення про призупинення військової допомоги від США, у тому числі щодо компенсації цієї підтримки. Зокрема, він нагадав, що Україна вже мала досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку США.