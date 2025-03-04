"План Б" мы не рассматриваем, только победа: Шмыгаль о действиях Украины в случае прекращения помощи партнеров
Киев • УНН
Премьер-министр Украины заявил, что "план Б" не рассматривается, единственный вариант - победа и выживание. В случае прекращения поддержки со стороны ЕС и США Украина продолжит борьбу за победу.
В случае прекращения поддержки со стороны ЕС и США, единственный план Украины — это победить и выжить. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос о том, где Украина будет брать деньги в случае прекращения поддержки партнеров, Шмыгаль подчеркнул, что единственным планом нашего государства является победа.
У нас с вами один план — побеждать и выживать. Другого плана быть не может, только "план А" — бороться до победы Украины. Вот это наш план, и мы работаем согласно этому плану. Мы сталкиваемся с различными вызовами уже на протяжении этих трех лет. И ситуации были разные — чрезвычайно сложные и легче, но каждый раз мы эти вызовы преодолеваем, потому что у нас нет выбора
"Мы либо будем их преодолевать, проходить, защищать свое государство, сражаться с врагом и победим, либо "план Б" будем писать уже не мы. То есть я "план Б" не рассматриваю. У нас "план А" — это наша победа", — добавил премьер-министр.
Напомним
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк очертил три ключевых пункта после сообщения о приостановлении военной помощи от США, в том числе касательно компенсации этой поддержки. В частности, он напомнил, что Украина уже имела опыт длительного приостановления программ военной поддержки со стороны США.