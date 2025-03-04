Украина в течение этого года будет способна обеспечить 100% потребности в артиллерии - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина в этом году планирует обеспечить 100% потребностей в артиллерии собственным производством и изготовить более 2,5 млн дронов. За три года оборонно-промышленный комплекс вырос до $35 млрд.
Украина производит собственную артиллерию и в течение этого года будет способна обеспечить 100% потребностей в артиллерии собственным производством. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, пишет УНН.
Мы в этом году планируем нарастить производство оружия до 50% от потребностей. Сегодня Украина производит все виды дронов для собственного использования и можем обеспечивать фактически почти всю потребность в дронах: морских, воздушных, наземных. Сегодня Украина производит собственную артиллерию и в течение этого года мы будем способны обеспечить 100% потребностей в артиллерии собственным производством
По его словам, Украина начала и активно наращивает производство артиллерийских боеприпасов и в этом году будет способна обеспечить большой процент артиллерийских боеприпасов калибра 155, 105, 122.
Эти боеприпасы производятся в Украине. Производство мин для минометов 80-го и 120 калибров - чрезвычайно высокий процент. Почти полная потребность может обеспечиваться украинским производством
Кроме того, по словам Шмыгаля, идет работа над развитием "датской модели", которая предполагает направление финансовых ресурсов союзников непосредственно в украинский ОПК. За 2024 год по указанному механизму было привлечено почти 1 миллиард долларов.
Также Шмыгаль сообщил, что за три года полностью построена инфраструктура создания дронов и сегодня наше государство производит больше всего в мире военных дронов всех типов.
"В прошлом году было изготовлено более 1 миллиона дронов, в этом году планируется изготовить более 2,5 миллионов беспилотников. Над этим работают более 500 компаний", - отметил премьер.
Дополнение
Шмыгаль сообщал, что за последние три года Украина существенно укрепила свой оборонно-промышленный комплекс. Сегодня возможности оборонной индустрии возросли до $35 миллиардов, а объем производства продукции в Украине увеличился в несколько раз.
В феврале 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 100 новых образцов вооружения и военной техники (ОВТ), из которых более 90% – разработки украинских предприятий.
Шмыгаль заявлял, что в случае прекращения поддержки со стороны ЕС и США, единственный план Украины - это победить и выжить.