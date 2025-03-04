Украина в течение этого года будет способна обеспечить 100% потребности в артиллерии - Шмыгаль

Украина производит собственную артиллерию и в течение этого года будет способна обеспечить 100% потребностей в артиллерии собственным производством. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, пишет УНН.

Мы в этом году планируем нарастить производство оружия до 50% от потребностей. Сегодня Украина производит все виды дронов для собственного использования и можем обеспечивать фактически почти всю потребность в дронах: морских, воздушных, наземных. Сегодня Украина производит собственную артиллерию и в течение этого года мы будем способны обеспечить 100% потребностей в артиллерии собственным производством