Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский анонсировал увеличение украинского производства оружия, прежде всего дронов. Главком доложил о обеспечении бригад и отметил успехи военных на Донетчине и Курщине.
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить украинское производство оружия, и это прежде всего дронов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеозвернении, передает УНН.
Внутреннее производство – неизменный приоритет. Мы готовим соглашения, чтобы увеличить наше украинское производство оружия, и это прежде всего дроны для нашего фронта, чтобы беречь жизни наших воинов.
Кроме того, он сообщил, что ему доложил Главком Александр Сирский.
Фронт, Курск, наши позиции, наши действия. Бригады обеспечены всем необходимым. Я благодарю наших воинов: стойкость армии – это уверенность всего народа и, конечно, – это уверенность нашей дипломатии. Особенно отмечу сегодня 425-й отдельный штурмовой батальон – спасибо за вашу решимость, ребята. Также – 225-й штурмовой полк и 71-ю отдельную егерскую бригаду за действия на Донетчине – Новопавловском направлении. И также – наши воины Сил специальных операций за действия именно на Курщине.
Дополнение
Украина увеличила производство дронов в 10 раз и выделяет еще почти 8 млрд на закупку. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина производит собственную артиллерию и в течение этого года будет способна обеспечить 100% потребности в артиллерии собственным производством.