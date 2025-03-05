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Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Киев • УНН

 • 98791 просмотра

Зеленский анонсировал увеличение украинского производства оружия, прежде всего дронов. Главком доложил о обеспечении бригад и отметил успехи военных на Донетчине и Курщине.

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить украинское производство оружия, и это прежде всего дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеозвернении, передает УНН.

Внутреннее производство – неизменный приоритет. Мы готовим соглашения, чтобы увеличить наше украинское производство оружия, и это прежде всего дроны для нашего фронта, чтобы беречь жизни наших воинов.

- сказал Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что ему доложил Главком Александр Сирский.

Фронт, Курск, наши позиции, наши действия. Бригады обеспечены всем необходимым. Я благодарю наших воинов: стойкость армии – это уверенность всего народа и, конечно, – это уверенность нашей дипломатии. Особенно отмечу сегодня 425-й отдельный штурмовой батальон – спасибо за вашу решимость, ребята. Также – 225-й штурмовой полк и 71-ю отдельную егерскую бригаду за действия на Донетчине – Новопавловском направлении. И также – наши воины Сил специальных операций за действия именно на Курщине.

- заявил Зеленский.

Дополнение

Украина увеличила производство дронов в 10 раз и выделяет еще почти 8 млрд на закупку. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина производит собственную артиллерию и в течение этого года будет способна обеспечить 100% потребности в артиллерии собственным производством. 

Анна Мурашко

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