Макрон: мир не может быть достигнут ни за какую цену и под российским диктатом
Киев • УНН
Президент Франции заявил, что мир не может быть достигнут под российским диктатом и не может означать капитуляцию Украины. Макрон подчеркнул, что после нарушения Минских соглашений россии больше нельзя верить.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир не может быть достигнут ни за какую цену и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины, передает УНН.
Мир не может быть достигнут ни за какую цену и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины, не может стать разрушением Украины, и мы не можем принять в качестве мира перемирие, которое будет нестабильным. Мы не можем забывать, что в 2014 году россия вторглась на территорию Украины, и мы тогда подписали Минские соглашения, которые россия нарушила. Их нарушила именно россия, они не смогли выполнить свои обязательства. Сегодня мы больше не можем верить россии на слово. Украина имеет право на безопасность и на мир
Напомним
Украина гготовит соглашения, чтобы увеличить украинское производство оружия, и это прежде всего дронов.