Прес-секретар диктатора рф путіна дмитро пєсков закликав росіян пишатися російськими професійними журналістами та військовими кореспондентами, які відстоюють рф в інформаційній війні. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Виступаючи з лекцією на марафоні "Знання. Перші", пєсков заявив, що в росії багато "славних фахівців, які знають і вміють це робити".

володя соловйов, маргарита симоньян - цей список можна довго продовжувати. Наші воєнкори. Їх треба називати за іменами, давайте ними пишатися – сказав прес-секретар путіна.

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За його словами, сьогодні пропаганда "в доброму та поганому сенсі цього слова" "лунає з кожної праски", але росія має її використати, оскільки "цей підхід" в умовах війни застосовує і Україна. При цьому Пєсков назвав пропаганду "страшною зброєю".

Це використовують і наші опоненти, це використовує той же київський режим - але це також повинні використовувати і ми - пояснив спікер.

Він також згадав роботу пропагандистів під час "великої вітчизняної війни", зокрема авторів фільмів, які показували на фронті.

"Саме після того, як переглянули ці фільми, солдати йшли в атаку. Вони відчували гордість за свою країну", - резюмував пєсков.

Нагадаємо

На тлі економічних негараздів рф стрімко наростила фінансування пропаганди. Так, державний пропагандистський канал RT витратив у 2024 році рекордних 31,7 млрд рублів, або 384 млн доларів США. На 2025-й заплановано удвічі більше фінансування.

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