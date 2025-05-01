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пєсков закликав росіян пишатися пропагандистами, які воюють проти України в інфопросторі

Київ • УНН

 • 622 перегляди

дмитро пєсков закликав росіян пишатися журналістами та воєнкорами, які відстоюють рф в інформаційній війні. Водночас він визнав, що пропаганда в рф "лунає з кожної праски".

пєсков закликав росіян пишатися пропагандистами, які воюють проти України в інфопросторі

Прес-секретар диктатора рф путіна дмитро пєсков закликав росіян пишатися російськими професійними журналістами та військовими кореспондентами, які відстоюють рф в інформаційній війні. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Виступаючи з лекцією на марафоні "Знання. Перші", пєсков заявив, що в росії багато "славних фахівців, які знають і вміють це робити".

володя соловйов, маргарита симоньян - цей список можна довго продовжувати. Наші воєнкори. Їх треба називати за іменами, давайте ними пишатися

– сказав прес-секретар путіна.

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За його словами, сьогодні пропаганда "в доброму та поганому сенсі цього слова" "лунає з кожної праски", але росія має її використати, оскільки "цей підхід" в умовах війни застосовує і Україна. При цьому Пєсков назвав пропаганду "страшною зброєю".

Це використовують і наші опоненти, це використовує той же київський режим - але це також повинні використовувати і ми

- пояснив спікер.

Він також згадав роботу пропагандистів під час "великої вітчизняної війни", зокрема авторів фільмів, які показували на фронті.

"Саме після того, як переглянули ці фільми, солдати йшли в атаку. Вони відчували гордість за свою країну", - резюмував пєсков.

Нагадаємо

На тлі економічних негараздів рф стрімко наростила фінансування пропаганди. Так, державний пропагандистський канал RT витратив у 2024 році рекордних 31,7 млрд рублів, або 384 млн доларів США. На 2025-й заплановано удвічі більше фінансування.

пєсков цинічно заявив, що рф не б’є по енергооб’єктах України 02.04.25, 13:48 • 19863 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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