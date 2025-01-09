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Чоловік російської пропагандистки Симоньян впав у кому: подробиці

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Тигран Кеосаян, чоловік Маргарити Симоньян, перебуває в комі після клінічної смерті через проблеми з серцем. Симоньян закликала помолитися за його одужання.

Чоловік однієї з головних пропагандисток кремля Маргарити Симоньян пережив клінічну смерть та перебуває в комі. Вона закликала помолитися за його здоров'я. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Симоньян.

До останнього не хотіла, але оскільки вже почали дзвонити репортери, напишу сама. Мій чоловік Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього давним-давно дуже хворе серце

- написала вона.

Пропагандистка зазначила, що в її чоловіка уже "давним-давно дуже хворе серце". За її словами, матір Кеосаяна два роки тому втратила старшого сина, а "тепер із останніх сил чекає, що Господь змилостивиться над молодшим".

Наостанок вона закликала людей молитися за свого чоловіка.

Нагадаємо

Міжнародна федерація за права людини (FIDH) вимагає, щоб МКС видав ордери на арешт російських пропагандистів володимира соловйова, маргарити симоньян, дмитра кисельова і дмитра медведєва за поширення ненависті проти мирних жителів України, що може бути кваліфіковано як злочин проти людяності.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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