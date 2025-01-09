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Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

Муж российской пропагандистки Симоньян впал в кому: подробности

Киев  •  УНН

 • 5587 просмотра

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Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, находится в коме после клинической смерти из-за проблем с сердцем. Симоньян призвала помолиться за его выздоровление.

Муж одной из главных пропагандисток кремля Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и находится в коме. Она призвала помолиться за его здоровье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Симоньян.

До последнего не хотела, но поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него давным-давно очень больное сердце

- написала она.

Пропагандистка отметила, что у ее мужа уже "давным-давно очень больное сердце". По ее словам, мать Кеосаяна два года назад потеряла старшего сына, а "теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим".

Напоследок она призвала людей молиться за своего мужа.

Напомним

Международная федерация за права человека (FIDH) требует, чтобы МУС выдал ордера на арест российских пропагандистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева и Дмитрия Медведева за распространение ненависти против мирных жителей Украины, что может быть квалифицировано как преступление против человечности.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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