У симоньян діагностували рак, пропагандистська машина кремля може втратити ключову фігуру - The Moscow Times

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 7056 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 31028 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 23351 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 20539 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 23404 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25042 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25924 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29177 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 41174 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 63053 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
84%
753мм
Популярнi новини
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 51737 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 64333 перегляди
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейськихPhoto8 вересня, 08:52 • 4548 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo8 вересня, 09:27 • 29310 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 9352 перегляди
Публікації
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 9462 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 64414 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 51797 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 53439 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 139843 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Кременчук
Китай
Реклама
УНН Lite
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo15:06 • 902 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 64414 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 36912 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 41028 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 72393 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Facebook
YouTube

У симоньян діагностували рак, пропагандистська машина кремля може втратити ключову фігуру - The Moscow Times

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Головна редакторка "россия сегодня" маргарита симоньян повідомила про виявлення серйозного захворювання, що потребує операції. За інформацією джерел, йдеться про рак, що може призвести до її відсторонення від посади.

У симоньян діагностували рак, пропагандистська машина кремля може втратити ключову фігуру - The Moscow Times

Головна редакторка медіагрупи "россия сегодня" та телеканалу russia today маргарита симоньян повідомила, що лікарі виявили у неї серйозне захворювання, яке потребує операції. Про це інформує видання The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

У прямому ефірі програми пропагандиста володимира соловйова симоньян заявила, що "завжди краще сказати правду самій, ніж давати аудиторії харчуватися чутками", водночас жестом вказавши на ліву сторону грудей. З її слів стало зрозуміло, що йдеться про майбутню мастектомію.

45-річна симоньян не уточнила точного діагнозу, але співрозмовник The Moscow Times із медіаринку, близький до неї, повідомив, що йдеться про рак. За його словами, стан є серйозним, а в кулуарах обговорюють можливе відсторонення симоньян від посади та її вихід із russia today.

пєсков закликав росіян пишатися пропагандистами, які воюють проти України в інфопросторі01.05.25, 02:45 • 73997 переглядiв

симоньян керує державним холдингом "россия сегодня", до якого входять РИА Новости, а також телеканал RT – один із головних інструментів кремлівської пропаганди для закордонної аудиторії. Фінансування каналу здійснюється винятково з бюджету: на 2025 рік передбачено понад 31 млрд рублів. Проти RT, РИА Новости, самого холдингу, симоньян та її колег діють санкції США та ЄС.

Особисте життя Симоньян також перебуває під тиском драматичних обставин: її чоловік, режисер і телеведучий Тигран Кеосаян, уже дев’ять місяців перебуває у комі після клінічної смерті, яку пережив у січні 2025-го. Йому 59 років, він відомий завдяки фільмам "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Крымский мост" та низці пропагандистських телепроєктів.

Таким чином, головна рупорка російської пропаганди може невдовзі залишити свій пост – вперше за майже два десятиліття роботи на кремль.

Нагадаємо

Міжнародна федерація за права людини (FIDH) вимагає, щоб МКС видав ордери на арешт російських пропагандистів володимира соловйова, маргарити симоньян, дмитра кисельова і дмитра медведєва за поширення ненависті проти мирних жителів України, що може бути кваліфіковано як злочин проти людяності.

Степан Гафтко

Новини Світу
Фейкові новини
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна