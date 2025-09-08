У симоньян діагностували рак, пропагандистська машина кремля може втратити ключову фігуру - The Moscow Times
Головна редакторка "россия сегодня" маргарита симоньян повідомила про виявлення серйозного захворювання, що потребує операції. За інформацією джерел, йдеться про рак, що може призвести до її відсторонення від посади.
Головна редакторка медіагрупи "россия сегодня" та телеканалу russia today маргарита симоньян повідомила, що лікарі виявили у неї серйозне захворювання, яке потребує операції. Про це інформує видання The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
У прямому ефірі програми пропагандиста володимира соловйова симоньян заявила, що "завжди краще сказати правду самій, ніж давати аудиторії харчуватися чутками", водночас жестом вказавши на ліву сторону грудей. З її слів стало зрозуміло, що йдеться про майбутню мастектомію.
45-річна симоньян не уточнила точного діагнозу, але співрозмовник The Moscow Times із медіаринку, близький до неї, повідомив, що йдеться про рак. За його словами, стан є серйозним, а в кулуарах обговорюють можливе відсторонення симоньян від посади та її вихід із russia today.
симоньян керує державним холдингом "россия сегодня", до якого входять РИА Новости, а також телеканал RT – один із головних інструментів кремлівської пропаганди для закордонної аудиторії. Фінансування каналу здійснюється винятково з бюджету: на 2025 рік передбачено понад 31 млрд рублів. Проти RT, РИА Новости, самого холдингу, симоньян та її колег діють санкції США та ЄС.
Особисте життя Симоньян також перебуває під тиском драматичних обставин: її чоловік, режисер і телеведучий Тигран Кеосаян, уже дев’ять місяців перебуває у комі після клінічної смерті, яку пережив у січні 2025-го. Йому 59 років, він відомий завдяки фільмам "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Крымский мост" та низці пропагандистських телепроєктів.
Таким чином, головна рупорка російської пропаганди може невдовзі залишити свій пост – вперше за майже два десятиліття роботи на кремль.
Нагадаємо
Міжнародна федерація за права людини (FIDH) вимагає, щоб МКС видав ордери на арешт російських пропагандистів володимира соловйова, маргарити симоньян, дмитра кисельова і дмитра медведєва за поширення ненависті проти мирних жителів України, що може бути кваліфіковано як злочин проти людяності.