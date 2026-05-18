путин ведет россию к банкротству, за эти месяцы рф потеряла 10% нефтепереработки - Зеленский

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Из-за ударов Украина снизила нефтепереработку рф на 10%, что вынуждает компании останавливать скважины. Дефицит бюджета россии уже превысил годовые планы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за эти месяцы минус 10% российской нефтепереработки, сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и путин ведет к банкротству россию, передает УНН.

Только за эти месяцы минус 10% российской нефтепереработки. Важно также отметить, что российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины. Это еще более существенно. Природа российской нефтедобычи такова, что им именно это наиболее неприятно. Конечно, помимо потери денег. Чтобы возобновить добычу на скважинах, россии нужно сделать значительно больше, чем многим другим нефтяным странам, которые глушат скважины, реагируя даже просто на колебания рынка. Россияне так не могут. Им терять добычу – это действительно очень больно. И если говорить об общих российских государственных доходах, благодаря комплексному нашему давлению – на всех уровнях – за пять месяцев года у них уже дефицит значительно больше, чем они планировали на год 

- сказал Зеленский.

По словам Президента, путин, конечно, отложил денег на войну, но точно не столько, чтобы воевать бесконечно.

Каждый наш ответный удар, каждый наш совместный с партнерами шаг давления – все это толкает россию заканчивать свою войну. Сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и путин ведет к банкротству россию. И различные схемы, которые они придумывают, чтобы заработать денег, им не помогут. Мы видим эти российские схемы. Мы фиксируем их. И будем ломать их 

- резюмировал Глава государства.

Антонина Туманова

