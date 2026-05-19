Украина не использует Латвию для атак по России — спикер МИД Тихий
Киев • УНН
Украина не использует территорию Латвии для атак против России. Спикер МИД Георгий Тихий назвал обвинения Кремля пропагандой для дестабилизации Балтии.
Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг обвинения российской федерации в подготовке украинских атак с латвийской территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".
Детали
Как отметил Тихий, Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против россии и не имеет таких намерений.
российская ложь — это лишь продолжение ее более широкой пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и Балтийском регионе в целом. Мы благодарим наших латвийских друзей за то, что они видят эту ложь насквозь
Напомним
В воскресенье утром, 17 мая, Национальные вооруженные силы Латвийской Республики зафиксировали появление в воздушном пространстве страны вблизи российской границы беспилотника.
Еще ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке. Это произошло после того, как министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку из-за падения на нефтебазы двух украинских дронов, прилетевших из россии.