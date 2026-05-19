Украина не использует Латвию для атак по России — спикер МИД Тихий

Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг обвинения российской федерации в подготовке украинских атак с латвийской территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".

Как отметил Тихий, Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против россии и не имеет таких намерений.

российская ложь — это лишь продолжение ее более широкой пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и Балтийском регионе в целом. Мы благодарим наших латвийских друзей за то, что они видят эту ложь насквозь — говорится в сообщении.

В воскресенье утром, 17 мая, Национальные вооруженные силы Латвийской Республики зафиксировали появление в воздушном пространстве страны вблизи российской границы беспилотника.

Еще ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке. Это произошло после того, как министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку из-за падения на нефтебазы двух украинских дронов, прилетевших из россии.