Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем Биляковым
Тело младенца нашли в шкафу в Измаиле - прокуратура сообщила о уголовном производстве
Правоохранители взялись за "звездного" пластического хирурга Сергея Дербака за уклонение от уплаты налогов
Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего
Экономика Украины вернулась к росту, пока рф теряет нефтяные доходы - Премьер
Президент назначил Сергея Бызова главой Национального трехстороннего социально-экономического совета
Профессии в Украине, пользующиеся наибольшим спросом: куда подавать документы выпускникам и как проходит вступительная кампания-2026
Си Цзиньпин сказал Трампу, что путин может "пожалеть" о вторжении в Украину - FT
Украина не использует Латвию для атак по России — спикер МИД Тихий

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

Украина не использует территорию Латвии для атак против России. Спикер МИД Георгий Тихий назвал обвинения Кремля пропагандой для дестабилизации Балтии.

Украина не использует Латвию для атак по России — спикер МИД Тихий

Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг обвинения российской федерации в подготовке украинских атак с латвийской территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".

Детали

Как отметил Тихий, Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии в своих операциях против россии и не имеет таких намерений.

российская ложь — это лишь продолжение ее более широкой пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию общественного мнения в Латвии и Балтийском регионе в целом. Мы благодарим наших латвийских друзей за то, что они видят эту ложь насквозь

 — говорится в сообщении.

Напомним

В воскресенье утром, 17 мая, Национальные вооруженные силы Латвийской Республики зафиксировали появление в воздушном пространстве страны вблизи российской границы беспилотника.

Еще ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила об отставке. Это произошло после того, как министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку из-за падения на нефтебазы двух украинских дронов, прилетевших из россии.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Министерство иностранных дел Украины
Латвия
Украина