$43.210.03
51.020.06
ukenru
26 февраля, 22:38 • 16346 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 30483 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 28865 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 29887 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 26937 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 42149 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 21560 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 103523 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 46685 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 53938 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Украина согласилась на обязательства по программе МВФ на 8,1 млрд долларов - перечень

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Украина согласилась на ряд обязательств в рамках новой программы расширенного финансирования (EFF) от МВФ на 8,1 млрд долларов. Среди них - принятие налоговых изменений, обновление трудового законодательства и назначение нового главы Таможенной службы.

Украина согласилась на обязательства по программе МВФ на 8,1 млрд долларов - перечень

Украина согласилась взять на себя ряд обязательств в рамках новой программы расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда общим объемом 8,1 млрд долларов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

В программе МВФ одним из первых "структурных маяков" на конец марта сказано "Принять пакет налоговых изменений на 2026-2027 годы". Нардеп также отметил, что Украина уже выполнила следующие требования:

  • Принят государственный бюджет на 2026 год, который соответствует параметрам программы МВФ;
    • Издано постановление, обеспечивающее равные условия для плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) при участии в государственных закупках;
      • В парламент подан законопроект с изменениями в Кодекс законов о труде, который обновляет понятие "трудовых отношений" в соответствии с международными стандартами.

        В то же время, по словам нардепа, в процессе выполнения находятся следующие "структурные маяки":

        • Любые несистемные банки, переходящие в государственную собственность, не будут капитализироваться за счет фискальных ресурсов и будут переданы в ФГВФО для вывода с рынка в случае нарушения пруденциальных требований;
          • До конца февраля 2026 года, согласно программе, запланировано внедрение рекомендаций, указанных в MEFP ¶51, для усиления процесса номинации в наблюдательные советы государственных банков.

            Кроме того, до конца марта 2026 года, согласно программе, планируется принять пакет налоговых мер на 2026-27 годы. Это предусматривает:

            • налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы;
              • отмена налоговой льготы на импорт в малоценных почтовых отправлениях до 150 евро;
                • введение навсегда повышенного военного сбора 5%;
                  • отмена освобождения от НДС для ФОП с 1 января 2027 года, превышающего общий порог регистрации по НДС, который будет умеренно повышен, но не будет превышать 4 млн гривен.

                    Также новая программа предусматривает назначение нового постоянного главы Государственной таможенной службы Украины.

                    Напомним

                    Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что новая программа Международного валютного фонда для Украины на 8,1 млрд долларов будет пересмотрена в случае успешных мирных переговоров.

                    Евгений Устименко

                    ОбществоЭкономикаПолитика