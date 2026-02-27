$43.210.03
26 лютого, 22:38 • 15703 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 28981 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 27766 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 28862 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 26157 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 41019 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21313 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 102041 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46498 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53754 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Україна погодилась на зобов'язання за програмою МВФ на 8,1 млрд доларів - перелік

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Україна погодилася на низку зобов'язань у рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від МВФ на 8,1 млрд доларів. Серед них - прийняття податкових змін, оновлення трудового законодавства та призначення нового голови Митної служби.

Україна погодилась взяти на себе низку зобов'язань у рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду загальним обсягом 8,1 млрд доларів. Про це повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

У програмі МВФ одним з перших "структурних маяків" на кінець березня сказано "Прийняти пакет податкових змін на 2026-2027 роки". Нардеп також зазначив, що Україна вже виконала наступні вимоги:

  • Ухвалено державний бюджет на 2026 рік, який відповідає параметрам програми МВФ;
    • Видано постанову, яка забезпечує рівні умови для платників податку на додану вартість (ПДВ) під час участі в державних закупівлях;
      • До парламенту подано законопроєкт зі змінами до Кодексу законів про працю, який оновлює поняття "трудових відносин" відповідно до міжнародних стандартів.

        Водночас, за словами нардепа у процесі виконання перебувають наступні "структурі маяки":

        • Будь-які несистемні банки, які переходять у державну власність, не капіталізуватимуться за рахунок фіскальних ресурсів і будуть передані до ФГВФО для виведення з ринку у разі порушення пруденційних вимог;
          • До кінця лютого 2026 року, згідно програми, заплановано впровадження рекомендацій, зазначених в MEFP ¶51, для посилення процесу номінації до наглядових рад державних банків.

            Крім того, до кінця березня 2026 року, згідно програми, планується ухвалити пакет податкових заходів на 2026-27 роки. Це передбачає:

            • оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;
              • скасування податкової пільги на імпорт у маловартісних поштових відправленнях до 150 євро;
                • запровадження назавжди підвищеного військового збору 5%;
                  • скасування звільнення від ПДВ для ФОП з 1 січня 2027 року, що перевищує загальний поріг реєстрації з ПДВ, який буде помірно підвищено, але не перевищуватиме 4 млн гривень.

                    Також нова програма передбачає призначення нового постійного голови Державної митної служби України.

                    Нагадаємо

                    Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України на 8,1 млрд доларів буде переглянута у разі успішних мирних переговорів.

                    Євген Устименко

