У російській вакцині для собак виявили живий вірус небезпечної хвороби

У росії в зразках 20-ї серії вакцини "Мультикан-8" виявили живий вірус хвороби Ауєскі, після щеплення якою раніше повідомлялося про загибель собак. Про результати дослідження Россільгоспнагляду повідомляє ТАСС, пише УНН.

Деталі

Зразки вакцини відібрали в ярославській області. Саме звідти раніше почали надходити перші повідомлення про загибель собак після вакцинації препаратом "Мультикан-8".

За даними Россільгоспнагляду, лабораторні дослідження підтвердили наявність живого вірусу хвороби Ауєскі у зразках 20-ї серії препарату.

Що відомо про хворобу Ауєскі

Хвороба Ауєскі, також відома як псевдосказ, - гостре вірусне захворювання, яке може уражати домашніх і диких тварин.

Захворювання вражає центральну нервову систему та у багатьох сприйнятливих видів тварин може мати летальний перебіг. Виявлення живого вірусу у вакцині відбулося на тлі повідомлень про випадки загибелі собак після використання препарату цієї серії.

В ООН помітили прогрес у боротьбі з Еболою в Конго, але говорити про пік епідемії ще зарано