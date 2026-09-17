У російській вакцині для собак виявили живий вірус небезпечної хвороби

$44.600.0451.450.06
ukenru
Ексклюзив
07:57 • 18084 перегляди
Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу
07:10 • 12740 перегляди
Президент призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків Генерального прокурора
06:47 • 15906 перегляди
До 18 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки рфPhoto
03:36 • 27841 перегляди
У Європі вдруге за тиждень загорілося оборонне підприємство, яке виробляє снаряди для України
17 вересня, 03:05 • 25343 перегляди
У ярославлі після атаки дронів горить один із найбільших НПЗ росії - OSINT
17 вересня, 02:16 • 22670 перегляди
Поки Україні не вистачає ракет для ППО, США витрачали понад 4 протиракети на кожну ціль під час атаки Ірану
17 вересня, 02:05 • 21735 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 12 - серед них 2 дитини
17 вересня, 01:18 • 15572 перегляди
На Донеччині "вибори" до держдуми рф проводять під наглядом озброєних автоматами людейPhoto
17 вересня, 00:37 • 14740 перегляди
У ростові-на-дону спалахнула пожежа на території військового аеродрому - OSINTVideo
16 вересня, 23:37 • 14802 перегляди
росіяни масовано атакували Київ балістикою - монітори повідомляють про щонайменше 12 ракет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.9м/с
41%
750мм
Популярнi новини
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 34412 перегляди
Нічна атака рф на Київ - постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина17 вересня, 00:40 • 25414 перегляди
Що святкують 17 вересня в Україні та світі 03:57 • 11844 перегляди
У Києві до 16 зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки рфPhoto05:39 • 23199 перегляди
Удар рф по залізниці: пошкоджено вокзал Берестина, у Києві обмежено рух кільцевої електричкиVideo07:37 • 7260 перегляди
Публікації
Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу
Ексклюзив
07:57 • 18091 перегляди
США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків16 вересня, 15:48 • 50660 перегляди
Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно16 вересня, 15:27 • 47043 перегляди
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto16 вересня, 11:06 • 49854 перегляди
Авіація під тиском: необґрунтоване трактування оподаткування авіалізингу загрожує бюджетним надходженням16 вересня, 10:00 • 55319 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Грегорі Мікс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 34848 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 39653 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 36624 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував16 вересня, 21:05 • 36044 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16 вересня, 15:40 • 40784 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Financial Times
Tesla Model Y

У російській вакцині для собак виявили живий вірус небезпечної хвороби

Київ • УНН

 • 3636 перегляди

У зразках 20-ї серії вакцини виявили живий вірус хвороби Ауєскі. Раніше після щеплення цим препаратом повідомляли про загибель собак.

У російській вакцині для собак виявили живий вірус небезпечної хвороби

У росії в зразках 20-ї серії вакцини "Мультикан-8" виявили живий вірус хвороби Ауєскі, після щеплення якою раніше повідомлялося про загибель собак. Про результати дослідження Россільгоспнагляду повідомляє ТАСС, пише УНН.

Деталі

Зразки вакцини відібрали в ярославській області. Саме звідти раніше почали надходити перші повідомлення про загибель собак після вакцинації препаратом "Мультикан-8".

За даними Россільгоспнагляду, лабораторні дослідження підтвердили наявність живого вірусу хвороби Ауєскі у зразках 20-ї серії препарату.

Що відомо про хворобу Ауєскі

Хвороба Ауєскі, також відома як псевдосказ, - гостре вірусне захворювання, яке може уражати домашніх і диких тварин.

Захворювання вражає центральну нервову систему та у багатьох сприйнятливих видів тварин може мати летальний перебіг. Виявлення живого вірусу у вакцині відбулося на тлі повідомлень про випадки загибелі собак після використання препарату цієї серії.

В ООН помітили прогрес у боротьбі з Еболою в Конго, але говорити про пік епідемії ще зарано15.09.26, 15:33 • 3886 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Тварини