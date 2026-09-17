В российской вакцине для собак обнаружили живой вирус опасного заболевания

В России в образцах 20-й серии вакцины "Мультикан-8" обнаружили живой вирус болезни Ауески, после прививки которой ранее сообщалось о гибели собак. О результатах исследования Россельхознадзора сообщает ТАСС, пишет УНН.

Детали

Образцы вакцины отобрали в Ярославской области. Именно оттуда ранее начали поступать первые сообщения о гибели собак после вакцинации препаратом "Мультикан-8".

По данным Россельхознадзора, лабораторные исследования подтвердили наличие живого вируса болезни Ауески в образцах 20-й серии препарата.

Что известно о болезни Ауески

Болезнь Ауески, также известная как псевдобешенство, — острое вирусное заболевание, которое может поражать домашних и диких животных.

Заболевание поражает центральную нервную систему и у многих восприимчивых видов животных может иметь летальный исход. Обнаружение живого вируса в вакцине произошло на фоне сообщений о случаях гибели собак после использования препарата этой серии.

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