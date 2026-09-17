В российской вакцине для собак обнаружили живой вирус опасного заболевания
Киев • УНН
В образцах 20-й серии вакцины обнаружили живой вирус болезни Ауески. Ранее после прививки этим препаратом сообщали о гибели собак.
В России в образцах 20-й серии вакцины "Мультикан-8" обнаружили живой вирус болезни Ауески, после прививки которой ранее сообщалось о гибели собак. О результатах исследования Россельхознадзора сообщает ТАСС, пишет УНН.
Детали
Образцы вакцины отобрали в Ярославской области. Именно оттуда ранее начали поступать первые сообщения о гибели собак после вакцинации препаратом "Мультикан-8".
По данным Россельхознадзора, лабораторные исследования подтвердили наличие живого вируса болезни Ауески в образцах 20-й серии препарата.
Что известно о болезни Ауески
Болезнь Ауески, также известная как псевдобешенство, — острое вирусное заболевание, которое может поражать домашних и диких животных.
Заболевание поражает центральную нервную систему и у многих восприимчивых видов животных может иметь летальный исход. Обнаружение живого вируса в вакцине произошло на фоне сообщений о случаях гибели собак после использования препарата этой серии.
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