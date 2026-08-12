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Туннели на границе с Беларусью вызвали опасения по поводу проникновения диверсантов в страны Балтии

Киев • УНН

 • 942 просмотра

В Латвии и Литве обнаружили туннели, которые могли использоваться для нелегальной миграции и проникновения диверсантов. Страны Балтии усиливают меры безопасности и ищут совместные решения.

Туннели на границе с Беларусью вызвали опасения по поводу проникновения диверсантов в страны Балтии

После обнаружения туннелей на границе с Беларусью в Литве и Латвии страны Балтии ищут способы противодействия нелегальной миграции и новым угрозам безопасности. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Латвийские пограничники обнаружили туннель, через который в страну незаконно проникли 15 мигрантов. Всех их задержали и вернули обратно в Беларусь. Подобные туннели ранее находили и в Литве.

По данным источников LRT, некоторые подземные проходы профессионально оборудованы и укреплены. Литовские чиновники опасаются, что их могут использовать не только для нелегальной миграции или контрабанды, но и для проникновения вооруженных групп.

Новые угрозы для границ стран Балтии

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергас заявил, что страны региона должны совместно противодействовать организаторам нелегальной перевозки людей.

Мы должны сделать все, чтобы Латвия стала непривлекательным вариантом. Мы также поможем, если это произойдет в Литве — мы уже это обсуждали — или в Эстонии, Польше. Эта проблема распространяется. Они просто мигрируют туда, где это легче сделать. Мы хотим сказать тем, кто это организует: мы положим этому конец

— сказал Кулбергас.

Латвия начала операцию «Оборотень», к которой привлекли военнослужащих, пограничников и полицию. В то же время министр обороны Райвис Мелнис заявил, что постоянное размещение военнослужащих вдоль границы не является эффективным решением.

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Выстраивание солдат вдоль границы не является эффективным решением для обеспечения безопасности границы или остановки нелегальной миграции. В этом случае солдаты должны находиться через каждые 50–60 метров

— сказал Мелнис.

Литва уже использует датчики вибрации для обнаружения подземных работ, однако их эффективность на всей протяженности границы с Беларусью остается вопросом.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что власти ищут не только технологические решения для противодействия новой форме нелегальной миграции и возможной контрабанде.

Вот новая выдуманная форма нелегальной миграции и, очевидно, другие потенциально опасные для государства действия. Не будем исключать проблему контрабанды. Государство ищет решения — не только технологические решения

— сказал Синкявичюс.

На границе с Беларусью в Литве обнаружили уже третий подземный туннель за две недели06.08.26, 00:57 • 15332 просмотра

Степан Гафтко

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