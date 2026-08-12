Туннели на границе с Беларусью вызвали опасения по поводу проникновения диверсантов в страны Балтии
Киев • УНН
В Латвии и Литве обнаружили туннели, которые могли использоваться для нелегальной миграции и проникновения диверсантов. Страны Балтии усиливают меры безопасности и ищут совместные решения.
После обнаружения туннелей на границе с Беларусью в Литве и Латвии страны Балтии ищут способы противодействия нелегальной миграции и новым угрозам безопасности. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
Латвийские пограничники обнаружили туннель, через который в страну незаконно проникли 15 мигрантов. Всех их задержали и вернули обратно в Беларусь. Подобные туннели ранее находили и в Литве.
По данным источников LRT, некоторые подземные проходы профессионально оборудованы и укреплены. Литовские чиновники опасаются, что их могут использовать не только для нелегальной миграции или контрабанды, но и для проникновения вооруженных групп.
Новые угрозы для границ стран Балтии
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергас заявил, что страны региона должны совместно противодействовать организаторам нелегальной перевозки людей.
Мы должны сделать все, чтобы Латвия стала непривлекательным вариантом. Мы также поможем, если это произойдет в Литве — мы уже это обсуждали — или в Эстонии, Польше. Эта проблема распространяется. Они просто мигрируют туда, где это легче сделать. Мы хотим сказать тем, кто это организует: мы положим этому конец
Латвия начала операцию «Оборотень», к которой привлекли военнослужащих, пограничников и полицию. В то же время министр обороны Райвис Мелнис заявил, что постоянное размещение военнослужащих вдоль границы не является эффективным решением.
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Выстраивание солдат вдоль границы не является эффективным решением для обеспечения безопасности границы или остановки нелегальной миграции. В этом случае солдаты должны находиться через каждые 50–60 метров
Литва уже использует датчики вибрации для обнаружения подземных работ, однако их эффективность на всей протяженности границы с Беларусью остается вопросом.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что власти ищут не только технологические решения для противодействия новой форме нелегальной миграции и возможной контрабанде.
Вот новая выдуманная форма нелегальной миграции и, очевидно, другие потенциально опасные для государства действия. Не будем исключать проблему контрабанды. Государство ищет решения — не только технологические решения
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