Латвия "по техническим причинам" закрыла границу с беларусью

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава объявил в X, что Латвия по техническим причинам закрывает границу с беларусью, передает УНН.

По техническим причинам граница Латвия-беларусь закрыта. Призываем использовать другие маршруты тем, кто еще не вернулся в Латвию - сообщил Домбрава.

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Специалист по связям с общественностью Государственной пограничной службы Латвии Кристине Петерсоне подтвердила агентству LETA, что на белорусско-латвийской границе в пограничном контрольно-пропускном пункте Патерниеки сейчас возникли технические проблемы, связанные со сбоями в работе информационных систем, в связи с чем сейчас проведение пограничного контроля невозможно.

Она также отметила, что причины проблемы и сроки ее устранения пока неизвестны, однако Государственная пограничная служба оперативно будет обновлять информацию о возможностях для лиц, пересекающих границу.