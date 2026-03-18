Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно
Иран заявил, что ядерная доктрина вряд ли изменится, а Ормузский пролив нуждается в новом протоколе

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Глава МИД Ирана заявил о возможном изменении ядерной политики при новом лидере. Тегеран планирует внедрить новый протокол судоходства в Персидском заливе.

Позиция Ирана против разработки ядерного оружия существенно не изменится, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, предупредив, что новый верховный лидер еще не выразил публично свою точку зрения по этому вопросу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Бывший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, убитый в начале американо-израильской войны против Ирана, выступал против разработки оружия массового уничтожения в фетве, или религиозном указе, изданном в начале 2000-х годов.

Западные страны, включая США и Израиль, годами обвиняли Тегеран в стремлении к созданию ядерного оружия, тогда как иранские власти заявляли, что их ядерная программа предназначена исключительно для гражданских целей.

Аракчи в интервью Al Jazeera, которое транслировали иранские СМИ в среду, заявил, что фетвы зависят от исламского юриста, который их вынес, и добавил, что пока не в состоянии судить о юридических или политических взглядах Моджтабы Хаменеи, нового верховного лидера Ирана.

Новый протокол по Ормузскому проливу

Министр иностранных дел Ирана заявил также, что, по его мнению, после окончания войны страны, граничащие с Персидским заливом, должны разработать новый протокол для Ормузского пролива, чтобы обеспечить безопасный проход через этот узкий водный путь на определенных условиях, соответствующих иранским и региональным интересам.

Иран закрыл этот жизненно важный энергетический коридор, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, заявив, что "не позволит даже литру нефти" попасть в США, Израиль и их партнеров.

Во вторник спикер иранского парламента написал в X, что ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию.

США стремятся создать военно-морскую коалицию для сопровождения судов, проходящих через пролив, при этом большинство союзников НАТО заявляют, что не хотят вмешиваться в военные операции против Ирана.

Франция, член НАТО, заявила, что рассмотрит возможность создания совместной международной коалиции для обеспечения прохода через пролив только после прекращения огня и предварительных переговоров с Тегераном.

Аракчи заявил, что прекращение войны возможно только в том случае, если конфликт будет окончательно урегулирован во всем регионе, а Иран получит компенсацию за нанесенный ущерб.

Отвечая на вопрос о том, почему иранские удары в Персидском заливе не только нацелены на американские военные базы, но и затрагивают жилые и коммерческие районы, министр иностранных дел Ирана заявил, что это произошло из-за передислокации американских войск в городские районы.

"Везде, где собирались американские войска, везде, где находились принадлежащие им объекты, они становились целью ударов. Возможно, некоторые из этих мест были поблизости от городских районов", - сказал высокопоставленный иранский дипломат.

Аракчи признал, что страны региона "возмущены, и их народ пострадал или был обеспокоен" иранскими ударами, но добавил, что вся вина лежит на США за начало войны 28 февраля.

Юлия Шрамко

