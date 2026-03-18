Іран заявив, що ядерна доктрина навряд чи зміниться, а Ормузька протока потребує нового протоколу

Позиція Ірану проти розробки ядерної зброї суттєво не зміниться, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, попередивши, що новий верховний лідер ще не висловив публічно своєї точки зору з цього питання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Колишній верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, убитий на початку американо-ізраїльської війни проти Ірану, виступав проти розробки зброї масового ураження у фетві, або релігійному указі, виданому на початку 2000-х років.

Західні країни, включаючи США та Ізраїль, роками звинувачували Тегеран у прагненні до створення ядерної зброї, тоді як іранська влада заявляла, що їхня ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей.

Аракчі в інтерв'ю Al Jazeera, яке транслювали іранські ЗМІ у середу, заявив, що фетви залежать від ісламського юриста, який їх виніс, і додав, що поки не в змозі судити про юридичні чи політичні погляди Моджтаби Хаменеї, нового верховного лідера Ірану.

Новий протокол щодо Ормузької протоки

Міністр закордонних справ Ірану заявив також, що, на його думку, після закінчення війни країни, що межують з Перською затокою, мають розробити новий протокол для Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечний прохід через цей вузький водний шлях на певних умовах, що відповідають іранським та регіональним інтересам.

Іран закрив цей життєво важливий енергетичний коридор, через який проходить п'ята частина світових постачань нафти та скрапленого природного газу, заявивши, що "не дозволить навіть літру нафти" потрапити до США, Ізраїлю та їхніх партнерів.

У вівторок спікер іранського парламенту написав у X, що ситуація в Ормузькій протоці не повернеться до довоєнного стану.

США прагнуть створити військово-морську коаліцію для супроводу суден, що проходять через протоку, при цьому більшість союзників НАТО заявляють, що не хочуть втручатися у військові операції проти Ірану.

Франція, член НАТО, заявила, що розгляне можливість створення спільної міжнародної коаліції для забезпечення проходу через протоку лише після припинення вогню та попередніх переговорів із Тегераном.

Аракчі заявив, що припинення війни можливе лише в тому випадку, якщо конфлікт буде остаточно врегульований у всьому регіоні, а Іран отримає компенсацію за завдану шкоду.

Відповідаючи на запитання про те, чому іранські удари в Перській затоці не лише націлені на американські військові бази, а й зачіпають житлові та комерційні райони, міністр закордонних справ Ірану заявив, що це сталося через передислокацію американських військ до міських районів.

"Скрізь, де збиралися американські війська, скрізь, де знаходилися об'єкти, що їм належали, вони ставали ціллю ударів. Можливо, деякі з цих місць були поблизу міських районів", - сказав високопоставлений іранський дипломат.

Аракчі визнав, що країни регіону "обурені, і їхній народ постраждав чи був стурбований" іранськими ударами, але додав, що вся провина лежить на США за початок війни 28 лютого.

