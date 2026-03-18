Іран заявив, що ядерна доктрина навряд чи зміниться, а Ормузька протока потребує нового протоколу

$43.950.1350.640.06
ukenru
Ексклюзив
11:56 • 4798 перегляди
Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
11:12 • 12222 перегляди
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
09:39 • 12960 перегляди
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
09:19 • 16448 перегляди
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
07:35 • 20484 перегляди
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 27262 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 40852 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45 • 38495 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 44367 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 38095 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
86%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 50380 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Рафаель Гроссі
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Крим
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Washington Post
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon

Іран заявив, що ядерна доктрина навряд чи зміниться, а Ормузька протока потребує нового протоколу

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Глава МЗС Ірану заявив про можливу зміну ядерної політики при новому лідері. Тегеран планує впровадити новий протокол судноплавства у Перській затоці.

Позиція Ірану проти розробки ядерної зброї суттєво не зміниться, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, попередивши, що новий верховний лідер ще не висловив публічно своєї точки зору з цього питання, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Колишній верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, убитий на початку американо-ізраїльської війни проти Ірану, виступав проти розробки зброї масового ураження у фетві, або релігійному указі, виданому на початку 2000-х років.

Західні країни, включаючи США та Ізраїль, роками звинувачували Тегеран у прагненні до створення ядерної зброї, тоді як іранська влада заявляла, що їхня ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей.

Аракчі в інтерв'ю Al Jazeera, яке транслювали іранські ЗМІ у середу, заявив, що фетви залежать від ісламського юриста, який їх виніс, і додав, що поки не в змозі судити про юридичні чи політичні погляди Моджтаби Хаменеї, нового верховного лідера Ірану.

Новий протокол щодо Ормузької протоки

Міністр закордонних справ Ірану заявив також, що, на його думку, після закінчення війни країни, що межують з Перською затокою, мають розробити новий протокол для Ормузької протоки, щоб забезпечити безпечний прохід через цей вузький водний шлях на певних умовах, що відповідають іранським та регіональним інтересам.

Іран закрив цей життєво важливий енергетичний коридор, через який проходить п'ята частина світових постачань нафти та скрапленого природного газу, заявивши, що "не дозволить навіть літру нафти" потрапити до США, Ізраїлю та їхніх партнерів.

У вівторок спікер іранського парламенту написав у X, що ситуація в Ормузькій протоці не повернеться до довоєнного стану.

США прагнуть створити військово-морську коаліцію для супроводу суден, що проходять через протоку, при цьому більшість союзників НАТО заявляють, що не хочуть втручатися у військові операції проти Ірану.

Франція, член НАТО, заявила, що розгляне можливість створення спільної міжнародної коаліції для забезпечення проходу через протоку лише після припинення вогню та попередніх переговорів із Тегераном.

Аракчі заявив, що припинення війни можливе лише в тому випадку, якщо конфлікт буде остаточно врегульований у всьому регіоні, а Іран отримає компенсацію за завдану шкоду.

Відповідаючи на запитання про те, чому іранські удари в Перській затоці не лише націлені на американські військові бази, а й зачіпають житлові та комерційні райони, міністр закордонних справ Ірану заявив, що це сталося через передислокацію американських військ до міських районів.

"Скрізь, де збиралися американські війська, скрізь, де знаходилися об'єкти, що їм належали, вони ставали ціллю ударів. Можливо, деякі з цих місць були поблизу міських районів", - сказав високопоставлений іранський дипломат.

Аракчі визнав, що країни регіону "обурені, і їхній народ постраждав чи був стурбований" іранськими ударами, але додав, що вся провина лежить на США за початок війни 28 лютого.

Юлія Шрамко

Світ
Ядерна зброя
Енергетика
Соціальна мережа
Сутички
"Коаліція охочих"
Алі Хаменеї
Ізраїль
Reuters
НАТО
Франція
Іран