Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану в Тегерані

$43.950.1350.640.06
ukenru
Ексклюзив
11:56 • 410 перегляди
Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
11:12 • 2778 перегляди
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
09:39 • 8096 перегляди
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
09:19 • 12555 перегляди
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
07:35 • 17209 перегляди
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 25745 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 39512 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45 • 38152 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 44161 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 37936 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
3.4м/с
77%
757мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Рафаель Гроссі
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Харків
Іспанія
Реклама
Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану в Тегерані

Київ • УНН

 • 1898 перегляди

Ізраїльські ПС завдали цілеспрямованого удару по столиці Ірану для знищення очільника розвідки.

Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану в Тегерані

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба в Тегерані, повідомив ЦАХАЛ у середу, пише УНН.

Деталі

"Уночі (в середу) ізраїльські ПС, діючи на основі розвідувальних даних Армії оборони Ізраїлю, ліквідували міністра розвідки іранського терористичного режиму Есмаїла Хатіба в результаті цілеспрямованого удару в Тегерані", - повідомили в ЦАХАЛ.

Хатіба, як вказано, було призначено керівником Міністерства розвідки Ірану, головною розвідувальною організацією країни, верховним лідером Ірану Алі Хаменеї у 2021 році. "Міністерство розвідки Ірану має передові розвідувальні можливості, контролюючи спостереження, шпигунство та проведення таємних операцій по всьому світу, зокрема проти Держави Ізраїль та громадян Ірану", - вказали у ЦАХАЛ, і додали: "Як міністр розвідки, Хатіб відіграв значну роль під час нещодавніх протестів по всьому Ірану, як щодо арештів та вбивств протестувальників, так і щодо формування оцінки розвідувальних даних режиму. Аналогічно, він діяв проти громадян Ірану під час протестів Махси Аміні (2022-2023)".

Як зазначає CNN, високопоставлений чиновник ізраїльської розвідки заявив, що Ізраїль вважає, що його триваюча кампанія цілеспрямованих ліквідацій проти високопоставлених іранських чиновників та військових діячів сіє "хаос" у керівництві іранського режиму, і очікує подальшої дестабілізації після ліквідації високопоставленого діяча режиму Алі Ларіджані та високопоставлених командирів "Басідж" у вівторок.

"Режим постраждав від сили, яка в шість-десять разів перевищувала силу операції "Висхідний лев" (Rising Lion), - сказав чиновник CNN, маючи на увазі 12-денну війну проти Ірану в червні 2025 року. - Вони намагаються формувати політику, ухвалювати рішення та віддавати накази між військовим та політичним рівнями. Ми бачимо хаос, і очікується, що ситуація скоро погіршиться".

Ізраїльські війська атакували Ларіджані після того, як його бачили на публіці минулої п'ятниці, коли він прогулювався центром Тегерана. За словами чиновника: "Щоразу, коли вони вирішують з'явитися публічно, це велика перевага для нас". Він додав: "Основна ідея полягає в тому, щоб дати їм зрозуміти, що у них немає безпечного місця".

Ще один високопоставлений ізраїльський військовий чиновник повідомив CNN на початку цього тижня, що кампанія вийшла за межі вищого керівництва.

"Після ліквідації вищого та другорядного керівництва ми тепер ліквідовуємо командирів рот на тактичному рівні, і їм дуже важко діяти, - сказав CNN речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін. - Ми полюємо на генералів 24 години на добу, тому їм важко функціонувати".

Юлія Шрамко

Світ
Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Іран