Ізраїль заявив про ліквідацію міністра розвідки Ірану в Тегерані

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала міністра розвідки Ірану Есмаїла Хатіба в Тегерані, повідомив ЦАХАЛ у середу, пише УНН.

Деталі

"Уночі (в середу) ізраїльські ПС, діючи на основі розвідувальних даних Армії оборони Ізраїлю, ліквідували міністра розвідки іранського терористичного режиму Есмаїла Хатіба в результаті цілеспрямованого удару в Тегерані", - повідомили в ЦАХАЛ.

Хатіба, як вказано, було призначено керівником Міністерства розвідки Ірану, головною розвідувальною організацією країни, верховним лідером Ірану Алі Хаменеї у 2021 році. "Міністерство розвідки Ірану має передові розвідувальні можливості, контролюючи спостереження, шпигунство та проведення таємних операцій по всьому світу, зокрема проти Держави Ізраїль та громадян Ірану", - вказали у ЦАХАЛ, і додали: "Як міністр розвідки, Хатіб відіграв значну роль під час нещодавніх протестів по всьому Ірану, як щодо арештів та вбивств протестувальників, так і щодо формування оцінки розвідувальних даних режиму. Аналогічно, він діяв проти громадян Ірану під час протестів Махси Аміні (2022-2023)".

Як зазначає CNN, високопоставлений чиновник ізраїльської розвідки заявив, що Ізраїль вважає, що його триваюча кампанія цілеспрямованих ліквідацій проти високопоставлених іранських чиновників та військових діячів сіє "хаос" у керівництві іранського режиму, і очікує подальшої дестабілізації після ліквідації високопоставленого діяча режиму Алі Ларіджані та високопоставлених командирів "Басідж" у вівторок.

"Режим постраждав від сили, яка в шість-десять разів перевищувала силу операції "Висхідний лев" (Rising Lion), - сказав чиновник CNN, маючи на увазі 12-денну війну проти Ірану в червні 2025 року. - Вони намагаються формувати політику, ухвалювати рішення та віддавати накази між військовим та політичним рівнями. Ми бачимо хаос, і очікується, що ситуація скоро погіршиться".

Ізраїльські війська атакували Ларіджані після того, як його бачили на публіці минулої п'ятниці, коли він прогулювався центром Тегерана. За словами чиновника: "Щоразу, коли вони вирішують з'явитися публічно, це велика перевага для нас". Він додав: "Основна ідея полягає в тому, щоб дати їм зрозуміти, що у них немає безпечного місця".

Ще один високопоставлений ізраїльський військовий чиновник повідомив CNN на початку цього тижня, що кампанія вийшла за межі вищого керівництва.

"Після ліквідації вищого та другорядного керівництва ми тепер ліквідовуємо командирів рот на тактичному рівні, і їм дуже важко діяти, - сказав CNN речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін. - Ми полюємо на генералів 24 години на добу, тому їм важко функціонувати".

Іран підтвердив загибель секретаря Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані