Израиль заявил о ликвидации министра разведки Ирана в Тегеране

Армия обороны Израиля ликвидировала министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба в Тегеране, сообщил ЦАХАЛ в среду, пишет УНН.

Детали

"Ночью (в среду) израильские ВВС, действуя на основе разведывательных данных Армии обороны Израиля, ликвидировали министра разведки иранского террористического режима Эсмаила Хатиба в результате целенаправленного удара в Тегеране", - сообщили в ЦАХАЛ.

Хатиб, как указано, был назначен руководителем Министерства разведки Ирана, главной разведывательной организации страны, верховным лидером Ирана Али Хаменеи в 2021 году. "Министерство разведки Ирана обладает передовыми разведывательными возможностями, контролируя наблюдение, шпионаж и проведение тайных операций по всему миру, в том числе против Государства Израиль и граждан Ирана", - указали в ЦАХАЛ, и добавили: "Как министр разведки, Хатиб сыграл значительную роль во время недавних протестов по всему Ирану, как в отношении арестов и убийств протестующих, так и в отношении формирования оценки разведывательных данных режима. Аналогично, он действовал против граждан Ирана во время протестов Махсы Амини (2022-2023)".

Как отмечает CNN, высокопоставленный чиновник израильской разведки заявил, что Израиль считает, что его продолжающаяся кампания целенаправленных ликвидаций против высокопоставленных иранских чиновников и военных деятелей сеет "хаос" в руководстве иранского режима, и ожидает дальнейшей дестабилизации после ликвидации высокопоставленного деятеля режима Али Лариджани и высокопоставленных командиров "Басидж" во вторник.

"Режим пострадал от силы, которая в шесть-десять раз превышала силу операции "Восходящий лев" (Rising Lion), - сказал чиновник CNN, имея в виду 12-дневную войну против Ирана в июне 2025 года. - Они пытаются формировать политику, принимать решения и отдавать приказы между военным и политическим уровнями. Мы видим хаос, и ожидается, что ситуация скоро ухудшится".

Израильские войска атаковали Лариджани после того, как его видели на публике в прошлую пятницу, когда он прогуливался по центру Тегерана. По словам чиновника: "Что всякий раз, когда они решают появиться публично, это большое преимущество для нас". Он добавил: "Основная идея состоит в том, чтобы дать им понять, что у них нет безопасного места".

Еще один высокопоставленный израильский военный чиновник сообщил CNN в начале этой недели, что кампания вышла за пределы высшего руководства.

"После ликвидации высшего и второстепенного руководства мы теперь ликвидируем командиров рот на тактическом уровне, и им очень трудно действовать, - сказал CNN представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин. - Мы охотимся на генералов 24 часа в сутки, поэтому им трудно функционировать".

