Ливан высылает посла Ирана на фоне обострения борьбы с влиянием Тегерана
Киев • УНН
Бейрут высылает иранского посла и отменяет безвизовый режим для граждан Ирана. Правительство требует разоружения "Хезболлы" и запрещает атаки с ливанской территории.
Ливан объявил посла Ирана в Бейруте персоной нон грата и приказал ему покинуть страну до конца недели. Это решение стало самым жестким дипломатическим шагом Бейрута против Тегерана за последнее время. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Решение было принято на фоне резкого ухудшения отношений между Ливаном и Ираном, а также усиления внутреннего конфликта вокруг роли Тегерана и "Хезболлы" в стране.
Премьер-министр Ливана Наваф Салам ранее прямо заявил, что операциями "Хезболлы" в стране руководит Корпус стражей исламской революции Ирана. Он также подчеркнул, что Ливан "не желает вмешиваться" в более широкое региональное противостояние.
Ливанцы не обязаны мстить за убийство Хаменеи
Что уже сделало правительство Ливана
После начала эскалации правительство объявило военную деятельность "Хезболлы" незаконной и потребовало передать ее оружие государству. Также Ливан отменил безвизовый режим для граждан Ирана и поручил силовым структурам не допускать запуска ракет и дронов с территории страны.
Министр Израиля призвал расширить границу до реки Литани на фоне эскалации в Ливане24.03.26, 03:39 • 23515 просмотров
Отдельно Салам обвинил иранские структуры в запуске беспилотников из Ливана в направлении Кипра.
Контекст
Обострение началось после того, как "Хезболла" открыла ракетный огонь по Израилю, заявив, что это является ответом на убийство иранского верховного лидера Али Хаменеи.
С тех пор Ливан все более четко демонстрирует намерение дистанцироваться от иранского влияния и вернуть контроль над вопросами войны и мира исключительно государственным институтам.
Израиль готовит расширенный план наступления против Хезболлы в Ливане23.03.26, 01:31 • 16340 просмотров