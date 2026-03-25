Эксклюзив
24 марта, 18:45
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
24 марта, 18:26 • 31912 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 25567 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
24 марта, 16:18 • 29581 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 35378 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 27537 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
24 марта, 14:12 • 28264 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
24 марта, 13:42 • 49763 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
24 марта, 12:48 • 46552 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
24 марта, 12:22 • 20212 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Ливан высылает посла Ирана на фоне обострения борьбы с влиянием Тегерана

Киев • УНН

 • 2352 просмотра

Бейрут высылает иранского посла и отменяет безвизовый режим для граждан Ирана. Правительство требует разоружения "Хезболлы" и запрещает атаки с ливанской территории.

Ливан объявил посла Ирана в Бейруте персоной нон грата и приказал ему покинуть страну до конца недели. Это решение стало самым жестким дипломатическим шагом Бейрута против Тегерана за последнее время. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Решение было принято на фоне резкого ухудшения отношений между Ливаном и Ираном, а также усиления внутреннего конфликта вокруг роли Тегерана и "Хезболлы" в стране.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам ранее прямо заявил, что операциями "Хезболлы" в стране руководит Корпус стражей исламской революции Ирана. Он также подчеркнул, что Ливан "не желает вмешиваться" в более широкое региональное противостояние.

Ливанцы не обязаны мстить за убийство Хаменеи

– заявил Салам.

Что уже сделало правительство Ливана

После начала эскалации правительство объявило военную деятельность "Хезболлы" незаконной и потребовало передать ее оружие государству. Также Ливан отменил безвизовый режим для граждан Ирана и поручил силовым структурам не допускать запуска ракет и дронов с территории страны.

Министр Израиля призвал расширить границу до реки Литани на фоне эскалации в Ливане24.03.26, 03:39 • 23515 просмотров

Отдельно Салам обвинил иранские структуры в запуске беспилотников из Ливана в направлении Кипра.

Контекст

Обострение началось после того, как "Хезболла" открыла ракетный огонь по Израилю, заявив, что это является ответом на убийство иранского верховного лидера Али Хаменеи.

С тех пор Ливан все более четко демонстрирует намерение дистанцироваться от иранского влияния и вернуть контроль над вопросами войны и мира исключительно государственным институтам.

Израиль готовит расширенный план наступления против Хезболлы в Ливане23.03.26, 01:31 • 16340 просмотров

Степан Гафтко

