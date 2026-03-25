Ліван висилає посла Ірану на тлі загострення боротьби з впливом Тегерана
Бейрут висилає іранського посла та скасовує безвіз для громадян Ірану. Уряд вимагає роззброєння "Хезболли" та забороняє атаки з ліванської території.
Ліван оголосив посла Ірану в Бейруті персоною нон грата та наказав йому залишити країну до кінця тижня. Це рішення стало найжорсткішим дипломатичним кроком Бейрута проти Тегерана за останній час. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Рішення ухвалили на тлі різкого погіршення відносин між Ліваном та Іраном, а також посилення внутрішнього конфлікту навколо ролі Тегерана і "Хезболли" в країні.
Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам раніше прямо заявив, що операціями "Хезболли" в країні керує Корпус вартових ісламської революції Ірану. Він також наголосив, що Ліван "не бажає втручатися" у ширше регіональне протистояння.
Ліванці не зобов’язані мститися за вбивство Хаменеї
Що вже зробив уряд Лівану
Після початку ескалації уряд оголосив військову діяльність "Хезболли" незаконною та зажадав передати її зброю державі. Також Ліван скасував безвізовий режим для громадян Ірану та доручив силовим структурам не допускати запуску ракет і дронів з території країни.
Міністр Ізраїлю закликав розширити кордон до річки Літані на тлі ескалації в Лівані24.03.26, 03:39 • 23555 переглядiв
Окремо Салам звинуватив іранські структури у запуску безпілотників з Лівану в напрямку Кіпру.
Контекст
Загострення почалося після того, як "Хезболла" відкрила ракетний вогонь по Ізраїлю, заявивши, що це є відповіддю на вбивство іранського верховного лідера Алі Хаменеї.
Відтоді Ліван дедалі чіткіше демонструє намір дистанціюватися від іранського впливу та повернути контроль над питаннями війни і миру виключно державним інституціям.
Ізраїль готує розширений план наступу проти Хезболли в Лівані23.03.26, 01:31 • 16345 переглядiв