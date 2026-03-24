Міністр Ізраїлю закликав розширити кордон до річки Літані на тлі ескалації в Лівані
Київ • УНН
Бецалель Смотрич заявив про необхідність розширення кордону Ізраїлю на тлі війни. Наразі тривають удари по об’єктах Хезболли та евакуація населення.
Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив про необхідність розширення кордону країни до річки Літані на півдні Лівану. Його заява пролунала на тлі активних бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Смотрич виступив за кардинальну зміну ситуації після завершення військової операції.
Я тут однозначно кажу... новим ізраїльським кордоном має бути Літанія
За його словами, кампанія має завершитися не лише послабленням "Хезболли", а й зміною геополітичної реальності в регіоні.
Ескалація бойових дій
Ізраїль продовжує завдавати ударів по південному Лівану та передмістях Бейрута. За повідомленнями очевидців, у районі Дахія в столиці пролунали вибухи.
Ізраїльська сторона заявляє, що удари спрямовані на об’єкти "Хезболли". Водночас ліванська влада повідомляє про понад 1000 загиблих і більш ніж мільйон переміщених осіб.
Також Ізраїль наказав евакуацію населення на південь від річки Літані.
Реакції та контекст
Офіційна позиція уряду Ізраїлю щодо зміни кордонів не озвучена. Військові заявляють, що їхні дії наразі обмежуються районами поблизу кордону.
Міжнародні організації, зокрема ООН, критикують удари по цивільній інфраструктурі. У Лівані розраховують на дипломатичний тиск з боку інших держав для припинення бойових дій.
Конфлікт загострився після ракетних обстрілів Ізраїлю з боку "Хезболли" на початку березня.
