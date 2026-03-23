Нетаньягу заявив про продовження атак на Іран та Ліван

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжить завдавати ударів по Ірану та Лівану, тоді як США розглядають можливість припинення вогню, передає УНН із посиланням на AP.

Нетаньягу сказав, що розмовляв із Трампом, який сказав йому, що "є шанс" використати успіхи на полі бою для досягнення угоди, яка реалізує цілі війни.

США "визначили" 9 квітня датою завершення війни на Близькому Сході - ЗМІ

"Водночас ми продовжуємо завдавати ударів як по Ірану, так і Лівану, — сказав він. - Це ще не все. Ми захищатимемо наші життєво важливі інтереси у будь-якій ситуації".

Венс та Нетаньягу обговорили компоненти можливої угоди припинення війни з Іраном - журналіст