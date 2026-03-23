Венс та Нетаньягу обговорили компоненти можливої угоди припинення війни з Іраном - журналіст
Київ • УНН
Віцепрезидент США провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю щодо можливої мирної угоди з Іраном.
Віце-президент США Джей Ді Венс обговорив телефоном із прем'єром Біньяміном Нетаньягу компоненти можливої угоди про припинення війни з Іраном. Про це повідомив журналіст Барак Равід у соцмережі Х, передає УНН.
Віце-президент Венс у понеділок вранці провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу та обговорив зусилля щодо початку переговорів з Іраном
Крім того, джерело повідомило Равіду, що Венс і Нетаньягу обговорили компоненти можливої угоди про припинення війни з Іраном.
