Вэнс и Нетаньяху обсудили компоненты возможного соглашения о прекращении войны с Ираном – журналист
Киев • УНН
Вице-президент США провел телефонный разговор с премьером Израиля относительно возможного мирного соглашения с Израилем.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудил по телефону с премьером Биньямином Нетаньяху компоненты возможного соглашения о прекращении войны с Ираном. Об этом сообщил журналист Барак Равид в соцсети Х, передает УНН.
Вице-президент Вэнс в понедельник утром провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху и обсудил усилия по началу переговоров с Ираном
Кроме того, источник сообщил Равиду, что Вэнс и Нетаньяху обсудили компоненты возможного соглашения о прекращении войны с Ираном.
