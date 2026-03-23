Нетаньяху заявил о продолжении атак на Иран и Ливан
Киев • УНН
Премьер Израиля заявил о продолжении атак для защиты интересов страны. Нетаньяху обсудил с Трампом использование военных успехов для сделки.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наносить удары по Ирану и Ливану, тогда как США рассматривают возможность прекращения огня, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Нетаньяху сказал, что разговаривал с Трампом, который сказал ему, что "есть шанс" использовать успехи на поле боя для достижения соглашения, которое реализует цели войны.
"В то же время мы продолжаем наносить удары как по Ирану, так и по Ливану, — сказал он. — Это еще не все. Мы будем защищать наши жизненно важные интересы в любой ситуации".
