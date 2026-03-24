Министр Израиля призвал расширить границу до реки Литани на фоне эскалации в Ливане

Киев • УНН

 • 3154 просмотра

Бецалель Смотрич заявил о необходимости расширения границы Израиля на фоне войны. Сейчас продолжаются удары по объектам Хезболлы и эвакуация населения.

Министр Израиля призвал расширить границу до реки Литани на фоне эскалации в Ливане
Фото: Reuters

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о необходимости расширения границы страны до реки Литани на юге Ливана. Его заявление прозвучало на фоне активных боевых действий между Израилем и "Хезболлой". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Смотрич выступил за кардинальное изменение ситуации после завершения военной операции.

Я здесь однозначно говорю... новой израильской границей должна быть Литания

– заявил он.

По его словам, кампания должна завершиться не только ослаблением "Хезболлы", но и изменением геополитической реальности в регионе.

Эскалация боевых действий

Израиль продолжает наносить удары по южному Ливану и пригородам Бейрута. По сообщениям очевидцев, в районе Дахия в столице прогремели взрывы.

Израильская сторона заявляет, что удары направлены на объекты "Хезболлы". В то же время ливанские власти сообщают о более чем 1000 погибших и более чем миллионе перемещенных лиц.

Нетаньяху заявил о продолжении атак на Иран и Ливан

Также Израиль приказал эвакуировать население к югу от реки Литани.

Реакции и контекст

Официальная позиция правительства Израиля по изменению границ не озвучена. Военные заявляют, что их действия пока ограничиваются районами вблизи границы.

Международные организации, в частности ООН, критикуют удары по гражданской инфраструктуре. В Ливане рассчитывают на дипломатическое давление со стороны других государств для прекращения боевых действий.

Конфликт обострился после ракетных обстрелов Израиля со стороны "Хезболлы" в начале марта.

Израиль готовит расширенный план наступления против Хезболлы в Ливане

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Столкновения
Израиль
Reuters
Организация Объединенных Наций
Ливан