Министр Израиля призвал расширить границу до реки Литани на фоне эскалации в Ливане
Киев • УНН
Бецалель Смотрич заявил о необходимости расширения границы Израиля на фоне войны. Сейчас продолжаются удары по объектам Хезболлы и эвакуация населения.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о необходимости расширения границы страны до реки Литани на юге Ливана. Его заявление прозвучало на фоне активных боевых действий между Израилем и "Хезболлой". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Смотрич выступил за кардинальное изменение ситуации после завершения военной операции.
Я здесь однозначно говорю... новой израильской границей должна быть Литания
По его словам, кампания должна завершиться не только ослаблением "Хезболлы", но и изменением геополитической реальности в регионе.
Эскалация боевых действий
Израиль продолжает наносить удары по южному Ливану и пригородам Бейрута. По сообщениям очевидцев, в районе Дахия в столице прогремели взрывы.
Израильская сторона заявляет, что удары направлены на объекты "Хезболлы". В то же время ливанские власти сообщают о более чем 1000 погибших и более чем миллионе перемещенных лиц.
Также Израиль приказал эвакуировать население к югу от реки Литани.
Реакции и контекст
Официальная позиция правительства Израиля по изменению границ не озвучена. Военные заявляют, что их действия пока ограничиваются районами вблизи границы.
Международные организации, в частности ООН, критикуют удары по гражданской инфраструктуре. В Ливане рассчитывают на дипломатическое давление со стороны других государств для прекращения боевых действий.
Конфликт обострился после ракетных обстрелов Израиля со стороны "Хезболлы" в начале марта.
