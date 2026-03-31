Израиль оккупирует части Ливана и не впустит более 600 тысяч жителей из-за борьбы с «Хезболлой»

Израиль заявил, что возьмет под контроль обширные территории на юге Ливана и не позволит более 600 000 жителям вернуться в свои дома в рамках кампании против боевой группы "Хезболла". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что армия установит зону безопасности внутри Ливана и будет контролировать всю территорию до реки Литани, которая находится до 30 километров от израильской границы.

Те, кто покинул зоны боевых действий, не смогут вернуться, пока не будет обеспечена безопасность жителей севера Израиля, добавил Кац. В то же время все дома в деревнях вдоль границы будут разрушены.

С начала войны с Ираном в конце февраля Израиль бомбит южный Ливан и части Бейрута, пытаясь уничтожить "Хезболлу". По данным министерства здравоохранения Ливана, в ходе кампании погибло почти 1 250 человек, а более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Как отмечает издание, "Хезболла", которую поддерживает Тегеран, запускала ракеты по Израилю, чтобы отомстить за убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в первый день конфликта. Это вызвало ответ Израиля и фактически прекратило хрупкое перемирие, которое действовало с конца 2024 года.

В течение марта "Хезболла" продолжала запускать ракеты и беспилотники по Израилю, иногда координируя удары с Ираном. В понедельник группа заявила, что совершила 44 различные операции против израильских городов и солдат, пересекавших границу Ливана.

В начале месяца Израиль предупредил жителей юга от реки Литани о необходимости покинуть территорию перед авиаударами и наземными операциями. В ходе столкновений с боевиками "Хезболлы" погибло уже десять израильских солдат.

По данным полковника Надава Шошани, израильские войска сообщают, что "Хезболла" с начала столкновений выпустила от 4 000 до 5 000 ракет, беспилотников и минометных снарядов.

Ливанскому правительству не удалось взять под контроль "Хезболлу", несмотря на попытки демилитаризовать юг реки Литани и запретить военное крыло группы вместе со многими министрами. Президент Джозеф Аун и премьер Науф Салам критиковали решение группы возобновить боевые действия против Израиля, но это не дало результата.

