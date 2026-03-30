Совбез ООН собирает экстренное заседание из-за гибели трех миротворцев на юге Ливана

Самый влиятельный орган Организации Объединенных Наций созовет экстренное заседание во вторник после того, как официальные лица объявили о гибели трех миротворцев на юге Ливана за последние 24 часа. Заседание было запланировано по запросу Франции, передает УНН со ссылкой на AP.

Остается неясным, кто стоял за снарядом и взрывом, в результате которых погибли трое миротворцев, поскольку, по словам ООН, инциденты все еще расследуются.

Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа заявил в понедельник, что все трое погибших миротворцев были из индонезийской армии. Таким образом, общее количество погибших миротворцев ООН в результате злонамеренных действий с начала миссии в марте 1978 года составляет 97 человек, а общее количество погибших – более 330 человек – это самый высокий показатель среди всех миротворческих операций ООН.

Трое миротворцев ООН погибли на юге Ливана - СМИ