Трое миротворцев ООН погибли на юге Ливана - СМИ
Киев • УНН
В Ливане погибли двое миротворцев из Индонезии из-за взрыва неизвестного происхождения. Еще двое военных получили ранения во время уничтожения их автомобиля.
В понедельник на юге Ливана погибли еще двое миротворцев ООН. Об этом сообщила миротворческая миссия ООН в Ливане (UNIFIL), передает УНН.
Детали
Взрыв "неизвестного происхождения" уничтожил их транспортное средство недалеко от деревни Бани-Хайян, а также ранил двух миротворцев, один из которых получил тяжелые ранения.
Все трое погибших миротворцев были из индонезийской армии, заявил заместитель генерального секретаря по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. Первый погиб, когда в базу попал снаряд, сообщила UNIFIL.
Ранее пресс-секретарь Кандис Ардиэль заявила, что к двум раненым миротворцам не удалось немедленно добраться из-за отсутствия гарантий безопасности после взрыва. По ее словам, для безопасного доступа к ним и доставки их на лечение потребовалась координация между ливанскими и израильскими властями, добавила она в сообщении на X.
Расследование ООН указывает, что база миротворцев в Ливане могла попасть под танковый огонь Израиля18.03.26, 02:29 • 6655 просмотров