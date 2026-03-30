Трое миротворцев ООН погибли на юге Ливана - СМИ

В понедельник на юге Ливана погибли еще двое миротворцев ООН. Об этом сообщила миротворческая миссия ООН в Ливане (UNIFIL), передает УНН.

Детали

Взрыв "неизвестного происхождения" уничтожил их транспортное средство недалеко от деревни Бани-Хайян, а также ранил двух миротворцев, один из которых получил тяжелые ранения.

Все трое погибших миротворцев были из индонезийской армии, заявил заместитель генерального секретаря по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа. Первый погиб, когда в базу попал снаряд, сообщила UNIFIL.

Ранее пресс-секретарь Кандис Ардиэль заявила, что к двум раненым миротворцам не удалось немедленно добраться из-за отсутствия гарантий безопасности после взрыва. По ее словам, для безопасного доступа к ним и доставки их на лечение потребовалась координация между ливанскими и израильскими властями, добавила она в сообщении на X.

