Расследование ООН указывает, что база миротворцев в Ливане могла попасть под танковый огонь Израиля

Расследование указывает на прицельный огонь израильского танка по базе Аль-Кавза. В результате атаки трое миротворцев из Ганы получили ранения.

Предварительные выводы внутреннего расследования ООН свидетельствуют, что позиция миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана могла быть обстреляна израильским танком. В результате инцидента ранения получили миротворцы из Ганы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 6 марта на базе Аль-Кавза. По данным западного военного источника, по объекту было выпущено по меньшей мере три 120-мм снаряда.

Участие Израиля в нападении на UNIFIL неоспоримо, учитывая, что эти боеприпасы производятся компанией Israel Military Industries

- отметил источник.

По его словам, характер поражения свидетельствует о прицельном, а не случайном обстреле.

Реакция ООН

В миротворческой миссии подтвердили факт обстрела, однако подчеркнули, что расследование еще продолжается.

Это расследование еще не завершено. Как только оно будет завершено, информация будет предоставлена сторонам

- заявила пресс-секретарь UNIFIL Кандис Ардиэль.

Она также подчеркнула:

"Любое преднамеренное нападение на миротворцев является серьезным нарушением международного гуманитарного права".

Риски растут

Инцидент происходит на фоне обострения ситуации в регионе. Юг Ливана остается зоной активных боевых действий между Израилем и боевиками "Хезболлы".

Эксперты предупреждают, что в случае расширения наземной операции Израиля риски для миротворцев ООН могут существенно возрасти.

