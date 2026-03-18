Расследование ООН указывает, что база миротворцев в Ливане могла попасть под танковый огонь Израиля
Расследование указывает на прицельный огонь израильского танка по базе Аль-Кавза. В результате атаки трое миротворцев из Ганы получили ранения.
Предварительные выводы внутреннего расследования ООН свидетельствуют, что позиция миротворческой миссии UNIFIL на юге Ливана могла быть обстреляна израильским танком. В результате инцидента ранения получили миротворцы из Ганы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел 6 марта на базе Аль-Кавза. По данным западного военного источника, по объекту было выпущено по меньшей мере три 120-мм снаряда.
Участие Израиля в нападении на UNIFIL неоспоримо, учитывая, что эти боеприпасы производятся компанией Israel Military Industries
По его словам, характер поражения свидетельствует о прицельном, а не случайном обстреле.
Реакция ООН
В миротворческой миссии подтвердили факт обстрела, однако подчеркнули, что расследование еще продолжается.
Это расследование еще не завершено. Как только оно будет завершено, информация будет предоставлена сторонам
Она также подчеркнула:
"Любое преднамеренное нападение на миротворцев является серьезным нарушением международного гуманитарного права".
Риски растут
Инцидент происходит на фоне обострения ситуации в регионе. Юг Ливана остается зоной активных боевых действий между Израилем и боевиками "Хезболлы".
Эксперты предупреждают, что в случае расширения наземной операции Израиля риски для миротворцев ООН могут существенно возрасти.
