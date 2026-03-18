Розслідування ООН вказує, що база миротворців у Лівані могла потрапити під танковий вогонь Ізраїлю
Київ • УНН
Розслідування вказує на прицільний вогонь ізраїльського танка по базі Аль-Кавза. Внаслідок атаки троє миротворців з Гани отримали поранення.
Попередні висновки внутрішнього розслідування ООН свідчать, що позиція миротворчої місії UNIFIL на півдні Лівану могла бути обстріляна ізраїльським танком. Внаслідок інциденту поранення отримали миротворці з Гани. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався 6 березня на базі Аль-Кавза. За даними західного військового джерела, по об’єкту було випущено щонайменше три 120-мм снаряди.
Участь Ізраїлю в нападі на UNIFIL є незаперечною, враховуючи, що ці боєприпаси виробляються компанією Israel Military Industries
За його словами, характер ураження свідчить про прицільний, а не випадковий обстріл.
Реакція ООН
У миротворчій місії підтвердили факт обстрілу, однак наголосили, що розслідування ще триває.
Це розслідування ще не завершене. Як тільки воно буде завершене, інформацію буде надано сторонам
Вона також підкреслила:
"Будь-який навмисний напад на миротворців є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права".
Ризики зростають
Інцидент відбувається на тлі загострення ситуації в регіоні. Південь Лівану залишається зоною активних бойових дій між Ізраїлем і бойовиками "Хезболли".
Експерти попереджають, що у разі розширення наземної операції Ізраїлю ризики для миротворців ООН можуть суттєво зрости.
