Розслідування ООН вказує, що база миротворців у Лівані могла потрапити під танковий вогонь Ізраїлю

17 березня, 22:26 • 8326 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 17527 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Космос
17 березня, 16:45 • 22161 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор КравченкоPhoto
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 30274 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 28449 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
17 березня, 14:51 • 23649 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
17 березня, 13:37 • 21128 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
17 березня, 13:00 • 18513 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
17 березня, 12:18 • 15158 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 34057 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Популярнi новини
У лісі в Німеччині знайшли тіло 19-річної українки - ЗМІ17 березня, 19:15 • 13164 перегляди
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 13388 перегляди
"Зроблено в Україні": підприємці отримають 154 гранти на понад 900 млн гривень17 березня, 21:04 • 5682 перегляди
На фронті зафіксували майже 270 боїв, ворог запустив 5 тис. дронів - Генштаб17 березня, 21:20 • 6208 перегляди
Європа може запропонувати угоду Трампу - підтримка іранського напрямку в обмін на допомогу Україні17 березня, 21:56 • 7836 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 34058 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 47495 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 50384 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 65284 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 57642 перегляди
УНН Lite
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 13419 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 20214 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 25891 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 47495 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 31308 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
CAESAR

Розслідування ООН вказує, що база миротворців у Лівані могла потрапити під танковий вогонь Ізраїлю

Київ • УНН

 • 3584 перегляди

Розслідування вказує на прицільний вогонь ізраїльського танка по базі Аль-Кавза. Внаслідок атаки троє миротворців з Гани отримали поранення.

Розслідування ООН вказує, що база миротворців у Лівані могла потрапити під танковий вогонь Ізраїлю
Фото: Reuters

Попередні висновки внутрішнього розслідування ООН свідчать, що позиція миротворчої місії UNIFIL на півдні Лівану могла бути обстріляна ізраїльським танком. Внаслідок інциденту поранення отримали миротворці з Гани. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 6 березня на базі Аль-Кавза. За даними західного військового джерела, по об’єкту було випущено щонайменше три 120-мм снаряди.

Участь Ізраїлю в нападі на UNIFIL є незаперечною, враховуючи, що ці боєприпаси виробляються компанією Israel Military Industries

- зазначило джерело.

За його словами, характер ураження свідчить про прицільний, а не випадковий обстріл.

Реакція ООН

У миротворчій місії підтвердили факт обстрілу, однак наголосили, що розслідування ще триває.

Це розслідування ще не завершене. Як тільки воно буде завершене, інформацію буде надано сторонам

- заявила речниця UNIFIL Кандіс Ардіель.

Вона також підкреслила:

"Будь-який навмисний напад на миротворців є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права".

Ризики зростають

Інцидент відбувається на тлі загострення ситуації в регіоні. Південь Лівану залишається зоною активних бойових дій між Ізраїлем і бойовиками "Хезболли".

Експерти попереджають, що у разі розширення наземної операції Ізраїлю ризики для миротворців ООН можуть суттєво зрости.

ЦАХАЛ ліквідував командира підрозділу Хезболли в Лівані12.03.26, 14:55 • 3795 переглядiв

