Троє миротворців ООН загинули на півдні Лівану - ЗМІ

У понеділок у південному Лівані загинули ще двоє миротворців ООН. Про це повідомила миротворча місія ООН у Лівані (UNIFIL), передає УНН.

Вибух "невідомого походження" знищив їхній транспортний засіб неподалік села Бані-Хайян, а також поранив двох миротворців, один з яких отримав тяжкі поранення.

Усі троє загиблих миротворців були з індонезійської армії, заявив заступник генерального секретаря з питань миротворчих операцій Жан-П'єр Лакруа. Перший загинув, коли до бази потрапив снаряд, повідомила UNIFIL.

Раніше пресссекретар Кандіс Ардіель заявила, що до двох поранених миротворців не вдалося негайно дістатися через відсутність гарантій безпеки після вибуху. За її словами, для безпечного доступу до них та доставки їх на лікування знадобилася координація між ліванською та ізраїльською владою, додала вона у повідомленні на X.

