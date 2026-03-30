The Guardian

Радбез ООН збирає екстрене засідання через загибель трьох миротворців на півдні Лівану

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Франція ініціювала зустріч після смерті трьох індонезійських військових на півдні Лівану. ООН проводить розслідування обставин вибуху та обстрілу.

Радбез ООН збирає екстрене засідання через загибель трьох миротворців на півдні Лівану

Найвпливовіший орган Організації Об'єднаних Націй скличе екстрене засідання у вівторок після того, як офіційні особи оголосили про загибель трьох миротворців на півдні Лівану за останні 24 години. Засідання було заплановано на запит Франції, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Залишається незрозумілим, хто стояв за снарядом і вибухом, внаслідок яких загинули троє миротворців, оскільки, за словами ООН, інциденти все ще розслідуються.

Заступник генерального секретаря ООН із миротворчих операцій Жан-П'єр Лакруа заявив у понеділок, що всі троє загиблих миротворців були з індонезійської армії. Таким чином, загальна кількість загиблих миротворців ООН у результаті зловмисних дій з початку місії у березні 1978 року становить 97 осіб, а загальна кількість загиблих – понад 330 осіб – це найвищий показник серед усіх миротворчих операцій ООН.

Троє миротворців ООН загинули на півдні Лівану - ЗМІ

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Ассошіейтед Прес
Організація Об'єднаних Націй
Ліван
Індонезія
Франція