Ізраїль окупує частини Лівану та не впустить понад 600 тис. жителів через боротьбу з "Хезболлою"

Ізраїль заявив, що візьме під контроль великі території на півдні Лівану та не дозволить понад 600 000 жителям повернутися до своїх домівок у рамках кампанії проти бойової групи "Хезболла". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац повідомив, що армія встановить зону безпеки всередині Лівану та контролюватиме всю територію до річки Літані, яка знаходиться до 30 кілометрів від ізраїльського кордону.

Ті, хто покинув зони бойових дій, не зможуть повернутися, поки не буде забезпечена безпека жителів півночі Ізраїлю, додав Кац. У той же час усі будинки в селах уздовж кордону будуть зруйновані.

Доповнення

З початку війни з Іраном наприкінці лютого Ізраїль бомбить південний Ліван і частини Бейруту, намагаючись знищити "Хезболлу". За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, під час кампанії загинуло майже 1 250 людей, а понад мільйон були змушені залишити свої домівки.

Як зазначає видання "Хезболла", яку підтримує Тегеран, запускала ракети по Ізраїлю, щоб помститися за вбивство Верховного лідера Ірану аятоли Али Хаменеї в перший день конфлікту. Це викликало відповідь Ізраїлю та фактично припинило крихке перемир’я, яке діяло з кінця 2024 року.

Протягом березня "Хезболла" продовжувала запускати ракети та безпілотники по Ізраїлю, інколи координуючи удари з Іраном. У понеділок група заявила, що здійснила 44 різні операції проти ізраїльських міст та солдатів, які перетинали кордон Лівану.

На початку місяця Ізраїль попередив жителів півдня від річки Літані про необхідність залишити територію перед авіаударами та наземними операціями. Під час зіткнень із бойовиками "Хезболли" загинуло вже десять ізраїльських солдатів.

За даними полковника Надава Шошані, ізраїльські війська повідомляють, що "Хезболла" від початку зіткнень випустила від 4 000 до 5 000 ракет, безпілотників та мінометних снарядів.

Ліванському уряду не вдалося взяти під контроль "Хезболлу", попри спроби демілітаризувати південь річки Літані та заборонити військове крило групи разом із багатьма міністрами. Президент Джозеф Аун та прем’єр Науф Салам критикували рішення групи відновити бойові дії проти Ізраїлю, але це не дало результату.

