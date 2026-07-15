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Иран отвергает переговоры с США и обещает решительный ответ на удары

Киев • УНН

 • 2354 просмотра

Представитель МИД Ирана заявил, что страна не планирует переговоров и продолжит решительно отвечать на удары США. Он подчеркнул, что Тегеран не будет соблюдать соглашения, если Вашингтон нарушит обязательства.

Иран отвергает переговоры с США и обещает решительный ответ на удары

Иран продолжит «решительно» отвечать на удары США и не планирует переговоров. Об этом заявил в среду иранским СМИ представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи, передает УНН.

«В настоящее время у нас нет планов на переговоры, и мы по-прежнему сосредоточены на защите страны», — сказал Багаи журналистам у мемориала в Тегеране, посвященного зятю покойного аятоллы Али Хаменеи, согласно видеозаписи иранского телеканала SNN.

Багаи заявил, что Иран не будет соблюдать какое-либо соглашение, если США «нарушат свои обязательства».

«Это принцип, и мы будем продолжать его придерживаться», — сказал Багаи, добавив, что Иран считает, что Соединенные Штаты игнорировали режим прекращения огня с самого начала.

Вскоре после того, как SNN сообщило о заявлениях представителя, полуофициальное информационное агентство Mehr сообщило, что США нанесли удар по иранскому острову Хенгам близ Ормузского пролива.

США нанесли новые удары по Ирану на фоне угрозы эскалации для судоходства15.07.26, 16:51 • 2040 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Али Хаменеи
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран