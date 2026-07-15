Иран отвергает переговоры с США и обещает решительный ответ на удары
Киев • УНН
Представитель МИД Ирана заявил, что страна не планирует переговоров и продолжит решительно отвечать на удары США. Он подчеркнул, что Тегеран не будет соблюдать соглашения, если Вашингтон нарушит обязательства.
Иран продолжит «решительно» отвечать на удары США и не планирует переговоров. Об этом заявил в среду иранским СМИ представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи, передает УНН.
«В настоящее время у нас нет планов на переговоры, и мы по-прежнему сосредоточены на защите страны», — сказал Багаи журналистам у мемориала в Тегеране, посвященного зятю покойного аятоллы Али Хаменеи, согласно видеозаписи иранского телеканала SNN.
Багаи заявил, что Иран не будет соблюдать какое-либо соглашение, если США «нарушат свои обязательства».
«Это принцип, и мы будем продолжать его придерживаться», — сказал Багаи, добавив, что Иран считает, что Соединенные Штаты игнорировали режим прекращения огня с самого начала.
Вскоре после того, как SNN сообщило о заявлениях представителя, полуофициальное информационное агентство Mehr сообщило, что США нанесли удар по иранскому острову Хенгам близ Ормузского пролива.
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