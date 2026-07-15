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США нанесли новые удары по Ирану на фоне угрозы эскалации для судоходства

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

США нанесли удары по системам береговой обороны и складам крылатых ракет Ирана в Ормузском проливе. Иран в ответ угрожает прекратить экспорт региональных энергоносителей.

США нанесли новые удары по Ирану на фоне угрозы эскалации для судоходства

США в среду нанесли новую волну ударов по системам береговой обороны Ирана, складам и пусковым установкам крылатых ракет после восстановления морской блокады иранских портов, в то время как Иран угрожал прекратить больше экспорта региональных энергоносителей, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эти удары знаменуют собой очередную эскалацию атак и контратак, начатых двумя сторонами, которые борются за контроль над Ормузским проливом, по которому до войны перевозилось около пятой части мировых поставок нефти и газа.

"Сегодня в 6:00 ET (13:00 по Киеву) Центральное командование США начало волну ударов по Ирану", – заявили американские военные.

"Удары направлены на дальнейшее ослабление военного потенциала, который иранские силы использовали для атаки на коммерческое судоходство в Ормузском проливе", - говорится в заявлении.

Позже в CENTCOM указали, что "Центральное командование США выпустило высокоточные боеприпасы по системам береговой обороны и местам хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Танб в течение 90-минутной волны. Удары еще больше ухудшили способность Ирана атаковать коммерческое судоходство в Ормузском проливе".

В иранских СМИ сразу не было никаких сообщений об атаках, пишет издание. 

Поздно во вторник американские военные заявили, что нанесли удары по десяткам военных целей вблизи Ормузского пролива и прибрежных районов Ирана в течение семи часов.

В ответ Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил в среду, что нанес удары по военным целям США в регионе, в частности в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Он также угрожал в среду прекратить экспорт большего количества региональных энергоносителей, заявив, что США "должны готовиться к закрытию всех других экспортных коридоров, которые выгодны США и их союзникам".

Военные действия обострились после того, как Иран поздно в субботу заявил о закрытии Ормузского пролива. США утверждают, что Иран атаковал семь коммерческих судов в течение последней недели, в результате чего почти десяток членов экипажа погибли, пропали без вести или получили ранения.

Цены на нефть продолжили рост примерно на 1% в среду, после того как во вторник установились на новом месячном максимуме.

Временное соглашение о прекращении огня в конфликте, подписанное в прошлом месяце, должно было привести к дальнейшим переговорам, в частности по ядерной программе Ирана, и к постоянному прекращению огня, но возвращение к переговорам застопорилось.

Аналитики утверждают, что хотя США и Иран вернулись к спорам, как это было до подписания временного соглашения о прекращении огня, они вряд ли вернутся к полномасштабной войне, хотя риск дальнейшей эскалации остается.

Они говорят, что Иран сигнализирует, что может использовать своих союзников-хуситов в Йемене, чтобы закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, открыв новый фронт против Вашингтона и поставив под угрозу две важнейшие энергетические артерии мира.

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В результате войны Иран пытается установить постоянный контроль над судоходством в Ормузском проливе и ввести сборы для судов, проходящих через него, что станет значительным сдвигом баланса сил в регионе, где США долго выступали гарантом безопасности.

КСИР заявил в среду, что Ормузский пролив останется закрытым до того, что он назвал "концом американского зла".

Данные о судоходстве показали рост количества связанных с Ираном судов, проходящих через пролив, прежде чем вступила в силу новая блокада США на иранские порты.

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Баб-эль-Мандебский залив соединяет Красное море с Аденским заливом, через который проходит экспорт саудовской нефти и значительная часть мирового судоходства.

Президент США Дональд Трамп, который сталкивается с внутренним давлением, чтобы избежать полного возвращения к войне, во вторник пригрозил на следующей неделе нанести удар по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не возобновит переговоры.

"Я оставлю вопрос энергетических целей на потом, но в конечном итоге мы их достигнем", – сказал Трамп.

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Переговорщики США связались со своими иранскими коллегами, чтобы сказать им: "Вам лучше заключить сделку", добавил Трамп.

С ростом напряженности Трамп в понедельник предложил идею 20% сбора на судоходство через пролив. Во вторник он отказался от этой идеи и заявил, не предоставляя подробностей, что вместо этого будет искать инвестиционные соглашения со странами Персидского залива.

Война унесла жизни тысяч людей и привела к тому, что миллионы стали беженцами, главным образом в Иране и Ливане, где возобновился конфликт между Израилем и поддерживаемыми Ираном боевиками "Хезболлы".

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатемех Мохаджерани заявила, что по меньшей мере 30 мирных жителей погибли за последние дни в результате ударов США по южному Ирану, сообщили в среду государственные СМИ.

Иранская армия заявила, что по меньшей мере семеро военнослужащих действительной службы и призывников погибли в результате ночных ударов США по военной базе Бампур на юго-востоке страны.

Юлия Шрамко

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