"В стране никого не останется": Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае отказа от мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не подпишет мирное соглашение с Вашингтоном, "в стране никого не останется". Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, США "очень осторожны с гражданским населением".

Но я сказал: вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется - сказал Трамп.

Он уточнил, что это сообщение Ирану было передано во время последнего общения между его представителями и Тегераном. На вопрос, считает ли он, что Иран заключит такую сделку, Трамп ответил: "Они должны. Я не знаю, заключат ли они такую сделку или нет".

Напомним

США восстановили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и из них. Блокада возобновилась после заявления президента Трампа о действиях США как охранников Ормузского пролива.

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