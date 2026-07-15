"В стране никого не останется": Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае отказа от мирного соглашения
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не подпишет мирное соглашение, в стране никого не останется. США восстановили морскую блокаду судов в иранские порты.
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не подпишет мирное соглашение с Вашингтоном, "в стране никого не останется". Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Детали
По словам главы Белого дома, США "очень осторожны с гражданским населением".
Но я сказал: вам лучше заключить сделку. У вас ничего не останется
Он уточнил, что это сообщение Ирану было передано во время последнего общения между его представителями и Тегераном. На вопрос, считает ли он, что Иран заключит такую сделку, Трамп ответил: "Они должны. Я не знаю, заключат ли они такую сделку или нет".
Напомним
США восстановили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и из них. Блокада возобновилась после заявления президента Трампа о действиях США как охранников Ормузского пролива.
Иран может закрыть пролив Баб-эль-Мандеб и создать Ормуз-2 - Reuters15.07.26, 01:38 • 2618 просмотров