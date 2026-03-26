Путин требует от крупного бизнеса РФ добровольных взносов на войну - СМИ
Киев • УНН
Диктатор предложил предпринимателям скинуться в бюджет на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Бизнес призвали ограничить расходы и не жить на широкую ногу.
Ближневосточный конфликт неожиданно пополнил российский бюджет нефтяными деньгами, но крупному бизнесу от этого не легче. На закрытой встрече после съезда российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) диктатор РФ Владимир Путин предложил крупнейшим бизнесменам добровольно делать взносы в бюджет. А на открытой части Путин и Минфин призвали бизнес не начинать пока жить на широкую ногу. Об этом пишет The Bell, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что Путин в своем выступлении говорил о войне на Ближнем Востоке и кризисе на рынке энергоносителей, важности суверенитета и сохранения стабильности в России, сотрудничества государства с бизнесом.
Проблемы со связью, о которых говорил (руководитель РСПП Александр) Шохин, Путин не прокомментировал
Российские СМИ указывают, что Путин провел на сцене съезда около 35 минут и фактически не общался с предпринимателями – не отвечал на вопросы из зала или модератора встречи. После своего выступления Путин подошел и что-то сказал Шохину без микрофона, после чего глава РСПП объявил съезд закрытым.
Напомним
Российский диктатор Владимир Путин перестал появляться в Кремле после ликвидации Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
