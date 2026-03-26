путін вимагає від великого бізнесу рф добровільних внесків на війну - ЗМІ
Київ • УНН
Диктатор запропонував підприємцям скинутися до бюджету на тлі конфлікту на Близькому Сході. Бізнес закликали обмежити витрати та не жити на широку ногу.
Близькосхідний конфлікт несподівано поповнив російський бюджет нафтовими грошима, але великому бізнесу від цього не легше. На закритій зустрічі після з'їзду російського союзу промисловців і підприємців (рспп) диктатор рф володимир путін запропонував найбільшим бізнесменам добровільно робити внески до бюджету. А на відкритій частині Путін та Мінфін закликали бізнес не починати поки що жити на широку ногу. Про це пише The Bell, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що путін у своєму виступі говорив про війну на Близькому Сході та кризу на ринку енергоносіїв, важливість суверенітету та збереження стабільності в росії, співробітництва держави з бізнесом.
Проблеми зі зв'язком, про які говорив (керівник рспп олександр) шохін, путін не прокоментував
російські ЗМІ вказують, що путін провів на сцені з'їзду близько 35 хвилин і фактично не спілкувався з підприємцями – не відповідав на запитання із зали чи модератора зустрічі. Після свого виступу путін підійшов і щось сказав шохіну без мікрофона, після чого голова рспп оголосив з'їзд закритим.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін перестав з'являтися в кремлі після ліквідації Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
